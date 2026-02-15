Pogledajte šta vam zvijezde danas poručuju

Izvor:
ATV
15.02.2026
08:50
Komentari:0
Saznajte šta vam dan donosi na polju ljubavi, zdravlja i posla i da li su vam zvijezde naklonjene više nego inače.
Ljubav: Danas biste mogli osjetiti potrebu za iskrenim razgovorima u vezi. Otvorite srce i slušajte partnera, a slobodni Ovnovi mogu sresti osobu koja zrači pozitivnom energijom.
Svijet
Oboreno 68 ukrajinskih dronova
Posao: Pojaviće se prilika za brze odluke koje mogu unaprijediti vašu poziciju, ali obratite pažnju na detalje.
Zdravlje: Energija vam je promjenljiva – pokušajte da se opustite kroz kratke šetnje ili laganu fizičku aktivnost.
Ljubav: Partner danas može biti emotivno osjetljiv; strpljenje i razumijevanje su ključni. Slobodni Bikovi biće privučeni osobama koje dijele njihove vrijednosti.
Posao: Dugoročni projekti zahtijevaju vašu pažnju, ali danas je odličan dan za analizu i planiranje budućih koraka.
Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti, mala promjena rutine može donijeti veliko poboljšanje.
Hronika
Djevojčica (13) teško povrijeđena: Automobil je ''pokosio'' dok je prelazila ulicu
Ljubav: Komunikacija je danas vaša snaga – otvoreni razgovori donose jasnoću u odnosima. Neočekivani susret može probuditi zanimanje.
Posao: Ideje koje danas iznesete mogu impresionirati kolege ili nadređene, pa se ne ustručavajte da ih predstavite.
Zdravlje: Fokusirajte se na mentalnu higijenu – meditacija ili kratki odmori pomažu da ostanete u ravnoteži.
Ljubav: Partner će tražiti pažnju i sigurnost – pokazivanje topline i empatije donosi harmoniju. Slobodni Rakovi mogu naići na nekoga sa kim osjećaju duboku povezanost i magiju.
Društvo
Ko plaća najskuplje gorivo u regionu?
Posao: Dan je pogodan za introspektivno razmišljanje o karijeri i budućim projektima, ali izbjegavajte impulsivne odluke.
Zdravlje: Emocionalni stres može uticati na vaše tijelo, pa praktikujte tehnike opuštanja i dubokog disanja.
Ljubav: Vaša harizma danas je izražena; partner će biti oduševljen vašom energijom. Slobodni Lavovi mogu naići na osobu koja pokreće strast.
Posao: Kreativne ideje danas donose priznanje – fokusirajte se na prezentacije i inovacije.
Zdravlje: Energija je visoka, iskoristite je za sport ili aktivnosti koje vas pokreću.
Ljubav: Partner može biti analitičan i tražiti jasnoću u vezi. Dan je pogodan za iskrene razgovore i rješavanje nesuglasica.
Ljubav i seks
Ljubavna poruka na bilbordu šokirala prolaznike: ''Marko, reci ženi za nas ili ću ja“''
Posao: Detalji su danas ključ – završavanje manjih zadataka i organizacija radnog prostora donose vidljive rezultate.
Zdravlje: Obratite pažnju na probavu i rutinu spavanja; mala promjena u navikama donosi osjećaj olakšanja.
Ljubav: Harmonija je naglašena, idealan dan za zajedničke aktivnosti ili romantične gestove. Slobodne Vage mogu privući osobu koja cijeni ravnotežu i estetiku.
Posao: Timski rad donosi najbolje rezultate, budite otvoreni za prijedloge kolega.
Zdravlje: Vježbe disanja i lagana šetnja doprinose unutrašnjem miru.
Društvo
Ponesite kišobran: Danas oblačno sa padavinama
Ljubav: Intenzitet osjećanja je visok; partner može tražiti iskrenost i posvećenost. Slobodne Škorpije mogu doživjeti snažan emotivni susret.
Posao: Intuicija vam je jaka – oslonite se na unutrašnje procjene pri donošenju važnih odluka.
Zdravlje: Osjećaj napetosti može se smanjiti tehnikama meditacije i kratkim pauzama tokom dana.
Ljubav: Danas ćete uživati u slobodi i lakoći u vezi, zabava i humor jačaju odnos. Slobodni Strijelci mogu započeti avanturistički susret.
BiH
Danas prijevremeni izbori za načelnika Vareša
Posao: Prilike za nove projekte ili učenje dolaze neočekivano – budite spremni da se prilagodite.
Zdravlje: Aktivnosti na otvorenom donose energiju i podižu raspoloženje.
Ljubav: Stabilnost i posvećenost su u fokusu; partner cijeni vašu pouzdanost. Slobodni Jarčevi mogu naići na osobu koja dijeli iste ciljeve i vrijednosti.
Posao: Dan je idealan za planiranje i strateške korake; dugoročna vizija donosi sigurnost.
Zdravlje: Fizička rutina i ishrana su ključni – planirajte obroke i vježbajte umjerenim tempom.
Ljubav: Neočekivani susreti donose uzbuđenje; budite otvoreni za razgovore i nova poznanstva. Partner može biti impresioniran vašom originalnošću.
Društvo
U višim predjelima snijeg se mjestimično zadržava na kolovozu
Posao: Ideje i inovacije dolaze lako; budite spremni da preuzmete inicijativu u projektima.
Zdravlje: Mentalna stimulacija je jaka, ali vodite računa o odmoru i hidrataciji, prenosi Glas Srpske.
Ljubav: Danas je naglasak na emotivnoj povezanosti i empatiji; partner cijeni vašu nježnost i pažnju. Slobodne Ribe mogu naići na osobu sa dubokom emocionalnom rezonancijom.
Posao: Kreativni i intuitivni pristupi danas donose najbolje rezultate; slušajte svoj unutrašnji glas.
Savjeti
Jedan začin na prozoru privlači bogatstvo: Pare će se ispuniti vaš dom
Zdravlje: Osjećaj umora može se pojaviti, ali kratke pauze i meditacija pomažu da se regenerišete.
Zanimljivosti
14 h0
Zanimljivosti
17 h0
Zanimljivosti
20 h0
Zanimljivosti
21 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu