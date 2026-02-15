Logo
Ко плаћа најскупље гориво у региону?

Блиц

15.02.2026

08:39

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Према подацима УНКС за ову недјељу, израженим у еврима по средњем курсу националних банака, Србија се налази у горњем дијелу цјеновне љествице када је ријеч о бензину и дизелу.

Литар бензина BMB 95 у Србији износи 1,504 евра, што је 4,19 одсто изнад просјечне цијене у региону која износи 1,443 евра.

Најскупљи бензин има Албанија са 1,790 евра по литру, затим Грчка са 1,729 и Румунија са 1,529 евра. Србија је одмах иза Румуније, док су цијене ниже у Мађарској 1,477 евра, Хрватској 1,420 и Словенији 1,410 евра.

Најјефтинији бензин у региону имају Сјеверна Македонија са 1,171 евро, Бугарска са 1,219 и Босна и Херцеговина са 1,240 евра по литру.

Код дизела ЕН590, ситуација је још неповољнија за возаче у Србији.

Цијена евро дизела у Србији износи 1,658 евра по литру, што је чак 14,86 одсто изнад регионалног просјека од 1,443 евра.

Љубав и секс

Љубавнa порука на билборду шокирала пролазнике: ''Марко, реци жени за нас или ћу ја“''

Скупљи дизел од Србије има само Албанија са 1,790 евра. Румунија је на 1,591, Грчка на 1,544, док су цијене ниже у Мађарској 1,521 и Словенији 1,438 евра.

Најниже цене дизела имају Сјеверна Македонија 1,122 евра, Бугарска 1,224 и Босна и Херцеговина 1,240 евра по литру.

Када је ријеч о ТНГ аутогасу, Србија је у средини регионалне листе.

Цијена износи 0,821 евро по литру, што је 9,42 одсто изнад регионалног просјека од 0,750 евра.

Најскупљи аутогас има Хрватска са 0,880 евра, затим Словенија 0,847 и Мађарска 0,843 евра.

Најјефтинији ТНГ биљежи Бугарска са 0,559 евра, Албанија са 0,588 и Босна и Херцеговина са 0,638 евра по литру.

Шта ово значи за возаче

Разлике у цијенама у региону могу утицати и на прекограничну куповину горива, посебно у пограничним подручјима, нарочито у ове дане празника.

У условима када су трошкови енергије кључни фактор инфлације, кретање цијена горива остаје један од најважнијих показатеља новчанике, преноси Блиц.

Цијене горива

dizel

benzinska pumpa

