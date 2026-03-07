Logo
Spavala sa najboljim drugom bivšeg dečka: Brutalna osveta izazvala haos na mrežama

ATV

07.03.2026

17:44

Спавала са најбољим другом бившег дечка: Брутална освета изазвала хаос на мрежама
Foto: Instagram

Ešli Reš je kanadska manekenka i influenserka, a njena ispovijest o brutalnoi osveti bivšem dječku je zapalila mreže.

Rođena i odrasla u Kanadi, Ešli je uplovila u svijet manekenstva sredinom 2010-ih. Njena pojava nije prošla nezapaženo. Ubrzo se našla na stranicama prestižnih magazina poput "Playboya" i "Sports Illustrateda", gdje je stekla status "novog lica seksepila". Tetovaže koje krase njeno tijelo, sportska građa i samouvjereni nastup brzo su je učinili prepoznatljivom i izvan granica Kanade.

Od manekenke do fitnes mentorke

Iza objektiva, Ešli Reš je izgradila još jednu uspješnu karijeru, kao fitnes mentorka i osnivačica sopstvenog brenda posvećenog osnaživanju žena. Njena filozofija treninga zasniva se na zabavi, samoprihvatanju i ličnoj snazi, a cilj joj je da ženama širom svijeta pomogne da se osećaju moćno – kako fizički, tako i mentalno.

Kao licencirana lična trenerka, razvila je programe koji povezuju fizičku aktivnost sa mentalnom snagom i izgradnjom samopouzdanja. Njena filozofija je jednostavna, ali snažna: cilj nije imati "savršeno tijelo", već naučiti da se dobro osjećaš u sopstvenoj koži", bez obzira na broj kilograma, oblik tijela ili očekivanja okoline.

Ljubavni život pun drame

Iako je poznata po svom zavodljivom izgledu i ogromnoj popularnosti, Ešli Reš bez ustručavanja priznaje da u ljubavi nije imala mnogo sreće. U više navrata je otvoreno govorila o razočaranjima, prevarama i emotivnim lomovima koji su obeležili njene prošle veze.

- Još uvijek nisam pronašla pravog muškarca sa kojim bih poželjela da gradim život. Čekam svog gospodina savršenog - izjavila je prošle godine.

Za nju, idealan partner ne mora biti savršen, ali mora imati tri ključne osobine: samopouzdanje, ambiciju i dobrotu.

Osveta sa stilom

U jednoj od najšokantnijih i najiskrenijih ispovijesti, Ešli je priznala da je, nakon što je saznala da je njen bivši partner bio nevjeran, odlučila da ne ostane nijema. Rekla je da je spavala sa njegovim najboljim prijateljem i ne kaje se zbog te odluke.

- Kad sam otkrila prevaru, nisam mogla da ćutim. Spavala sam sa njegovim najboljim drugom i iskreno, ne žalim ni zbog čega - izjavila je.

Ovaj potez izazvao je podijeljene reakcije među njenim pratiocima. Dok su joj neki čestitali na „osveti sa stilom“, drugi su je kritikovali zbog, kako kažu, „igre oko osvete“. Ipak, Ešli ne obraća pažnju na negativne komentare. Naučila je da živi po svojim pravilima i ne dozvoljava da joj drugi nameću standarde.

Život pun kontrasta

Ešli Reš je žena puna kontrasta, što je i jedan od razloga zašto je toliko fascinantna široj javnosti. S jedne strane, poznata je po svom glamuroznom izgledu, blistavim editorijalima i upečatljivim tetovažama koje joj daju poseban pečat jedinstvenosti. Sa druge strane, uživa u jednostavnim, ali dubokim trenucima, poput planinarenja i boravka u prirodi, gdje pronalazi mir i snagu.

(Informer)

Komentari (0)
