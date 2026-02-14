U četiri horoskopska znaka rađaju se najzdraviji ljudi

Neki ljudi prirodno djeluju otpornije, te se brže oporavljaju ukoliko dođe do problema.

Često imaju stabilnu energiju, dobru ravnotežu između obaveza i odmora, te slušaju signale svog tijela.

U astrologiji se veruje da određeni horoskopski znakovi imaju izraženiju sklonost takvoj otpornosti.

Prema zvijezdama, najzdraviji ljudi često se rađaju u ova četiri znaka.

Bik

Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po stabilnosti i snažnoj povezanosti sa svojim tijelom. Obično imaju dobar osjećaj za granice i znaju kada bi trebalo da uspore.

Ne iscrpljuju se nepotrebno i rijetko ignorišu znakove umora.

Vole rutinu, što im pomaže da održe ravnotežu i stabilno zdravlje. Upravo ta umjerenost često ih štiti od čestih bolesti.

Djevica

Djevice su znak koji prirodno vodi računa o detaljima, uključujući zdravlje i svakodnevne navike.

Ljudi rođeni u ovom znaku skloni su da posmatraju svoje tijelo i da reaguju na promjene.

Često paze na ishranu, higijenu i redovan odmor. Ne vole haos, pa im odgovara organizovan stil života.

Zbog toga se često uspešno nose s manjim zdravstvenim problemima prije nego što se pogoršaju.

Jarac

Ljudi rođeni u znaku Jarca poznati su po izdržljivosti i snažnoj disciplini. Iako rade više nego što bi trebalo, rijetko gube kontrolu nad sobom.

Imaju visoku toleranciju na stres i rijetko paniče zbog manjih tegoba. Njihovo tijelo često se prilagođava zahtjevnim okolnostima. Upravo ta mentalna i fizička otpornost povezuje ih s dobrim zdravljem, prenosi B92.

Lav

Lavovi imaju snažnu životnu energiju i prirodnu vitalnost. Ljudi rođeni u ovom znaku često su puni snage i optimizma.

Ne vole da se osjećaju slabo, pa instinktivno brinu o sebi kada osjete pad energije. Pozitivnim stavom lakše se nose s izazovima i stresom. Ta kombinacija energije i samopouzdanja često se odražava i na njihovo zdravlje.