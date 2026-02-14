Logo
Large banner

Ove godine ljetno računanje vremena počinje ranije, evo i zašto

Izvor:

ATV

14.02.2026

11:48

Komentari:

1
Ове године љетно рачунање времена почиње раније, ево и зашто

U 2026. godini kazaljke na satovima će se promijeniti ranije nego prethodne godine.

Zašto se datum mijenja – i koje fiksno pravilo stoji iza toga?

uvidjaj policija rs

Srbija

Jeziva saobraćajka: Motociklista udario u drvo, nije mu bilo spasa

To nije zbog političke odluke ili iznimke, već fiksnog pravila EU koje svake godine zbunjuje mnoge ljude.

U 2026. godini kazaljke na satovima će se pomjeriti unaprijed u noći na nedjelju, 29. marta, pišu njemački mediji.

Prethodne godine to je bilo 30. marta.

Zašto je to tako?

Razlog za raniju promjenu vremena je jednostavan: Širom EU već godinama vrijedi isto pravilo – promjena se uvijek događa posljednje nedjelje u martu (a u jesen posljednje nedjelje u oktobru).

Budući da dani u sedmici u kalendaru svake godine padaju drugačije, pomjera se i tačan datum.

илу-свијећа-17092025

Društvo

Preminuo Lazar Kršić, duhovnik manastira Tavna

Ponekad je posljednja nedjelja kasnije, ponekad ranije u mjesecu, piše "Feniks-magazin".

Upravo će se to dogoditi 2026. godine. Posljednja nedjelja u martu pada 29, zbog čega će i promjena vremena biti ranije u poređenju s prethodnom godinom. Samo pravilo, međutim, ostaje nepromijenjeno – samo kalendarski datum, navode njemački mediji.

Kako funkcioniše prelazak na ljetno računanje vremena 2026?

Kazaljke na satovima će se pomjeriti unaprijed 29. marta.

U 2 sata ujutro, zapravo će biti 3 sata ujutro.

policija njemacka

Svijet

Starica godinama ležala mrtva u kući, kćerka završila na psihijatriji

Izgubiće se sat sna, ali će dati zato biti duži. Za one koji žele zapamtiti: U martu se satovi pomjeraju unaprijed, u oktobru nazad.

Podijeli:

Tagovi :

pomjeranje sata

pomjeranje kazaljki

ljetno računanje vremena

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Хороскоп за 14. фебруар: Шта нам звијезде поручују данас?

Zanimljivosti

Horoskop za 14. februar: Šta nam zvijezde poručuju danas?

5 h

0
Ова прилика долази једном: 15. фебруар је важан дан за 4 знака

Zanimljivosti

Ova prilika dolazi jednom: 15. februar je važan dan za 4 znaka

17 h

0
Крај зиме доноси судбински преокрет за 5 знакова

Zanimljivosti

Kraj zime donosi sudbinski preokret za 5 znakova

20 h

0
Знакови који чине најскладније парове - и изгледом и карактером

Zanimljivosti

Znakovi koji čine najskladnije parove - i izgledom i karakterom

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

03

Mehaničari ostali u šoku kada su digli stari golf i vidjeli instalaciju

13

58

Boro Štikla iz Kotor Varoša u rukama ima tri zanata

13

58

Zaharova: Svijet treba da pozove da se Zelenski "uhvati kao nacista"

13

52

Krenuo u pljačku, pa poginuo na ogradi postavljenoj zbog divljih svinja

13

51

Prenos: Sretenjska akademija povodom donošenja prvog Ustava Kneževine Srbije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner