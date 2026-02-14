Ove godine ljetno računanje vremena počinje ranije, evo i zašto

Izvor:
U 2026. godini kazaljke na satovima će se promijeniti ranije nego prethodne godine.
Zašto se datum mijenja – i koje fiksno pravilo stoji iza toga?
To nije zbog političke odluke ili iznimke, već fiksnog pravila EU koje svake godine zbunjuje mnoge ljude.
U 2026. godini kazaljke na satovima će se pomjeriti unaprijed u noći na nedjelju, 29. marta, pišu njemački mediji.
Prethodne godine to je bilo 30. marta.
Razlog za raniju promjenu vremena je jednostavan: Širom EU već godinama vrijedi isto pravilo – promjena se uvijek događa posljednje nedjelje u martu (a u jesen posljednje nedjelje u oktobru).
Budući da dani u sedmici u kalendaru svake godine padaju drugačije, pomjera se i tačan datum.
Ponekad je posljednja nedjelja kasnije, ponekad ranije u mjesecu, piše "Feniks-magazin".
Upravo će se to dogoditi 2026. godine. Posljednja nedjelja u martu pada 29, zbog čega će i promjena vremena biti ranije u poređenju s prethodnom godinom. Samo pravilo, međutim, ostaje nepromijenjeno – samo kalendarski datum, navode njemački mediji.
Kazaljke na satovima će se pomjeriti unaprijed 29. marta.
U 2 sata ujutro, zapravo će biti 3 sata ujutro.
Izgubiće se sat sna, ali će dati zato biti duži. Za one koji žele zapamtiti: U martu se satovi pomjeraju unaprijed, u oktobru nazad.
