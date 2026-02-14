Mrak vijeka pogađa Zemlju ovog datuma

Za nešto više od dvije godine svijet će svjedočiti izuzetno rijetkom astronomskom događaju kakav se nije dogodio više od jednog vijeka.

NASA je potvrdila da će 2. avgusta 2027. Zemlju zahvatiti potpuno pomračenje Sunca tokom kojeg će nastupiti potpuna tama u trajanju od čak 6 minuta i 23 sekunde.

Riječ je o gotovo dvostruko dužem mraku od većine potpunih pomračenja koja su zabilježena u novijoj istoriji, zbog čega se ovaj događaj već sada opisuje kao “mrak vijeka”.

Stručnjaci ističu da se sljedeće pomračenje ovakve dužine neće dogoditi decenijama.

Prema zvaničnim podacima NASA, pomračenje 2. avgusta 2027. biće najduže potpuno pomračenje Sunca u posljednjih sto godina.

Poređenja radi, pomračenje iz aprila 2024. godine, vidljivo iznad Sjeverne Amerike, donijelo je tek 4 minuta i 28 sekundi potpune tame, dok će pomračenje 2026. godine, koje će preći preko Španije, trajati samo 1 minut i 43 sekunde.

Pomračenje iz 2027. godine nadmašiće oba bez ikakve sumnje, a s trajanjem od 6 minuta i 23 sekunde svrstava se među najimpresivnije astronomske pojave u globalnim istorijskim razmjerama.

Putanja totaliteta od Evrope do Afrike

NASA navodi da će se putanja potpunog pomračenja, odnosno zona totaliteta, protezati preko nekoliko kontinenata i brojnih država.

Pomračenje će započeti nad Marokom i južnom Španijom, nakon čega će se kretati preko Alžira, Tunisa i Libije, zatim preko Egipta i Saudijske Arabije, a završiće u Jemenu te u priobalnom području Somalije.

Najduži period potpune tame očekuje se upravo u Egiptu, posebno u područjima oko Luksora i Asuana. Ti drevni gradovi, poznati po svojoj hiljadugodišnjoj istoriji i monumentalnim arheološkim spomenicima, postaće pozornica spektakla koji će biti zabilježen u astronomskim analima kao jedan od najznačajnijih događaja modernog doba.

NASA umiruje javnost

Iako potpuno pomračenje Sunca često podstiču širenje različitih teorija zavjere i neutemeljenih strahova, NASA naglašava da nema nikakvog razloga za zabrinutost. Iz ove svemirske agencije poručuju kako pomračenja Sunca ne predstavljaju nikakvu opasnost za ljude, okolinu ili funkcionisanje planete.

Stručnjaci ističu da ovakvi događaji nemaju uticaja na zdravlje, vremenske prilike ili geološke procese, već su isključivo vizuelno spektakularne i naučno predvidive pojave.

Iz NASA dodatno pojašnjavaju da je riječ o potpuno prirodnom astronomskom fenomenu koji se redovno bilježi i na drugim nebeskim tijelima, uključujući Mars i Zemljin Mjesec.

Kada stižu sljedeća duga potpuna pomračenja

Iako 21. vijek donosi još nekoliko dugotrajnih potpunih pomračenja Sunca, sva ona udaljena su decenijama od današnjeg trenutka.

Prema podacima NASA, u narednim decenijama očekuju se potpuna pomračenja sljedećih trajanja: 2045. godine potpuna tama trajaće 6 minuta i 6 sekundi, 2060. godine 5 minuta i 12 sekundi, 2063. godine 5 minuta i 49 sekundi, 2078. godine 5 minuta i 40 sekundi, 2081. godine 5 minuta i 33 sekunde, dok će 2096. godine ponovo dostići 6 minuta i 6 sekundi.

Uprkos impresivnom trajanju tih budućih događaja, pomračenje iz 2027. godine ostaće najduže potpuno pomračenje Sunca cijelog vijeka.

Nebeski spektakl koji se pamti cijeli život

Za zaljubljenike u astronomiju, ali i za sve one koji žele svjedočiti jedinstvenom prirodnom fenomenu, 2. avgust 2027. biće dan koji se doživljava jednom u životu.

Iako neće imati nikakav fizički uticaj na čovječanstvo ili prirodu, ovaj trenutak potpune tame ostaće zapamćen kao jedan od najspektakularnijih i najdugotrajnijih nebeskih prizora modernog doba.

Ako želite vlastitim očima vidjeti ono što stručnjaci već nazivaju “mrakom vijeka”, datum 2. avgusta 2027. svakako vrijedi zabilježiti u kalendar.