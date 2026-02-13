Plaćaju ljudima hiljade evra samo da leže 10 dana

Institut za svemirsku medicinu i fiziologiju (Medes) u Tuluzu pokrenuo je neobičan naučni projekat i traži 10 zdravih muškaraca koji su spremni da učestvuju u eksperimentu simulacije bestežinskog stanja.

Za deset dana učešća, volonterima je ponuđena naknada od 5.000 evra.

Zanimljivosti Znakovi koji čine najskladnije parove - i izgledom i karakterom

U okviru istraživanja, učesnici će deset dana provesti u blago nagnutom položaju, praktično bez ustajanja iz kreveta.

Tokom tog perioda biće pod strogim nadzorom ljekarskog tima, a unos kalorija biće ograničen na oko 250 dnevno.

Cilj studije je da naučnici dobiju preciznije podatke o tome kako ljudski organizam reaguje na uslove slične onima u svemiru.

Ko može da se prijavi?

Za učešće mogu da se prijave muškarci starosti između 20 i 40 godina, koji su fizički aktivni i u odličnom zdravstvenom stanju.

Republika Srpska Dodik najavio veće plate u zdravstvu i dodatak od 250 KM

Interesovanje za studiju već je veliko, a institut je, prema dostupnim informacijama, dobio veliki broj prijava, piše Tanjug.

"Eksperiment je planiran za jun i njegov cilj je da prouči uticaj nulte gravitacije na ljudski metabolizam i ishranu, što je ključno za buduće duže svemirske misije", ističe rukovodilac projekta Amandin Fabr.

Cilj projekta

Ovakva istraživanja dio su šireg programa priprema za dugotrajne svemirske misije, gdje je ključno razumjeti kako tijelo reaguje na produženi boravak u bestežinskom stanju.

Republika Srpska MUP Srpske izdao naredbu: Zabrana stupila na snagu

Naučnici posebno prate promjene u metabolizmu, mišićnoj masi i načinu na koji tijelo obrađuje hranjive materije.

Slične studije sprovode se godinama, a iskustva ranijih učesnika pokazuju koliko je ljudski organizam sposoban za adaptaciju. Jedan od učesnika prethodnih eksperimenata opisao je kako izgleda prilagođavanje organizma.

"Prvih nekoliko sati tijelo se prilagođava sporije, ali poslije toga veoma brzo shvatite kako se tijelo navikava", rekao je Ervan za BFM TV.