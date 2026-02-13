Logo
Crna Gora uvela kategoriju stalnog sezonskog radnika

Izvor:

SRNA

13.02.2026

17:18

Црна Гора увела категорију сталног сезонског радника

Na današnjoj sjednici Vlade Crne Gore utvrđen je Prijedlog zakona o radu na stalnim sezonskim poslovima, kojim je uvedena kategorija stalnog sezonskog radnika.

"Donošenje ovog zakona uslovljeno je potrebom pravnog regulisanja statusa zaposlenih koji rade na sezonskim poslovima u sektorima kao što su turizam, ugostiteljstvo, trgovina, građevinarstvo i poljoprivreda", saopšteno je iz Vlade danas 13. februara.

U saopštenju se navodi da sezonski poslovi predstavljaju značajan segment tržišta rada u Crnoj Gori, a nedostatak adekvatnog pravnog okvira za regulisanje njihovog radnog statusa dovodi do potrebe za donošenjem ovog zakona.

Клизиште у Љубачеву

Banja Luka

U toku sanacija velikog klizišta kod Banjaluke

Zakonom se garantuje zaposlenje kod istog poslodavca

"Novom kategorijom stalni sezonski radnik uređuje se status zaposlenog koji se svake godine angažuje na sezonskim poslovima kod istog poslodavca. Zakonom se garantuje zaposlenje kod istog poslodavca u narednoj sezoni", pojasnili su iz Vlade Crne Gore.

Iz Vlade navode da je cilj zakona obezbjeđivanje prave sigurnosti za sezonske radnike kroz uvođenje rada na stalnim sezonskim poslovima.

"Zakon donosi i obaveze poslodavca da ponudi licu koji radi na stalnim sezonskim poslovima zaposlenje u narednoj sezoni, čime se podstiče sigurnost na tržištu rada kako za zaposlenog tako i za poslodavca", istakli su iz Vlade Crne Gore, prenosi Srna.

Crna Gora

Radnici

