Ništa od posla: Definitivno poništen Stanivukovićev tender za rasvjetu od 35 miliona

13.02.2026

18:40

Komentari:

3
Драшко Станивуковић
Foto: ATV

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila je u potpunosti tender za izgradnju javne rasvjete u Banjaluci vrijedan 35 miliona maraka koji je gradonačelnik Draško Stanivuković dodijelio konzorcijumu koji predvodi zagrebačka kompanija "Končar".

Iz Kancelarije za razmatranje žalbi BiH potvrđeno je da je na jučerašnjoj sjednici donesena odluku o poništavanju kompletnog postupka javne nabavke za "Izgradnju javne rasvjete u gradu Banjaluka po ESCO modelu".

"Ovom odlukom je stavljena tačka na taj postupak javne nabavke", potvrdio je kratko za naš portal izvor iz KRŽ-a BiH, dodajući da je odluka otpremljena stranama u postupku.

Kapital je u oktobru prošle godine pisao da će posao vrijedan 35 miliona KM biti dodijeljen zagrebačkom "Končaru".

Naš portal je kasnije u seriji tekstova pisao o ovoj javnoj nabavci, a između ostalog i o tome da je prema idejnom projektu i tehno-ekonomskoj analizi opravdanosti za adaptaciju i nadogradnju sistema javne rasvjete u Banjaluci potrebno 13,4 miliona KM, što je višestruko manje od 35,4 miliona koliko je vrijednost tendera koji je raspisao gradonačelnik Draško Stanivuković.

Шмит

BiH

Šmitova odluka neustavna: Ustavnopravna komisije jasna

Skupština Grada održala je posebnu sjednicu o ovoj javnoj nabavci i usvojila set zaključaka kojima su tražili da se tender obustavi, zato što je štetan, jer se njime favorizuje konzorcijum koji predvodi zagrebačka kompanija „Končar“, ali prvi čovjek Banjaluke je ignorisao odluku gradske skupštine.

Da zlo bude veće, Stanivuković je polovinom decembra pred odbornicima rekao da neće odustati od rasvjete vrijedne 35 miliona KM.

"Spreman sam ići do Strazbura. Garantujem za svaki fening kada je rasvjeta u pitanju. Što se mene tiče, ta tema je za mene završena. Postoje saradnici koji su radili na tome. Postavio sam im preko 100 pitanja i svi su garantovali od prvog do zadnjeg postupka", rekao je Stanivuković.

Uprkos tome, KRŽ BiH je ocijenila da postupak nije proveden u skladu sa zakonom i juče je poništila kompletan postupak.

Draško Stanivuković

rasvjeta

tender

Komentari (3)
