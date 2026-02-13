Logo
Dopisivala se, navodno, sa drugaricom koju nikada nije vid‌jela: Od Anđele (14) već 5 dana ni traga ni glasa

Izvor:

Kurir

13.02.2026

18:36

Нестала Анђела Илић
Foto: Društvene mreže

D‌jevojčica Anđela Ilić (14) iz Požarevca nestala je u ned‌jelju, 8. februara, od kada joj se, kako tvrdi njena majka, gubi svaki trag.

Prema riječima njene majke, koja je slučaj prijavila policiji, Anđela je u ned‌jelju popodne izašla u grad sa školskom drugaricom, a od tada se nije vraćala kući, što nikada do sada nije uradila.

– Anđela je bila bolesna, nedelju dana nije išla u školu, pa je željela da se vidi sa drugaricom iz od‌jeljenja sa kojom se redovno druži. To je bilo u ned‌jelju oko 16 sati, tražila mi je džeparac kako bi otišla sa njom do grada – započela je priču zabrinuta majka.

"Zvala sam je, bila je nedostupna"

Majka kaže da je jako zabrinuta, ali i da se pribojava da se njenom d‌jetetu nije dogodilo nešto loše.

"Ona se neko vrijeme dopisivala sa, navodno, d‌jevojčicom iz Smedereva, koju nikada ranije nije upoznala. Jednom me je i pitala da li može da se vidi sa njom, tj da ona dođe kod nas, ali nisam to dozvolila, jer sam bila sumnjičava oko toga da nekome daje svoju adresu. Razumila me je, rekla je: 'Dobro, mama' i na tome se završilo, ali je nastavila da se dopisuje sa njom", otkrila je ona, a potom se vratila na veče kada je shvatila da nešto nije u redu.

nives celzijus

Scena

Nives Celzijus otkrila u čijem društvu uživa: Mazili smo se cijelo jutro

"Mi imamo dogovor da se u devet uveče vrata zaključavaju. Tako sam joj i u nedelju rekla da se vrati do 21 sat. Uvijek je poštovala dogovor, kada sam vid‌jela da je nema, krenula sam da je zovem, ali već je bila nedostupna. Zvala sam je i prije toga jednom, jer mi je bilo čudno što mi se ni jednom nije javila tokom boravka u gradu, ni tada nije bila dostupna, ali nisam paničila", kaže majka.

Sumnjiv poziv

Kako dodaje, nakon nestanka kćerke primila je jedan poziv na Instagramu koji joj je bio sumnjiv. Majka kaže i da je kontaktirala drugaricu sa kojom je njena kćerka u nedelju izašla u grad.

"Ona mi je rekla da se jesu vid‌jele, ali da su se u dogledno vrijeme razišle i da je svaka otišla svojoj kući", ističe majka.

"Slučaj je prijavljen policiji i ovim putem apelujem na sve građane Požarevca i Smedereva da, ako je vide, da odmah prijave to policiji i centru za socijalni rad. Ona je prelijepa devojčica, mlada, mršava", apeluje uznemirena žena.

Iz Policijske uprave Požarevac potvrđena je prijava nestanka d‌jevojčice, kao i da se za njom još uvijek traga, prenosi Kurir.

