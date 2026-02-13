Logo
Na pijacu po voće i povrće, ali i sedative

13.02.2026

11:24

На пијацу по воће и поврће, али и седативе
Foto: ATV

Zapljena više od milion tableta bensedina i ksalola u magacinu jedne kurirske službe ponovo je otvorila pitanje zloupotrebe sedativa u Srbiji. Iako se ovi lijekovi izdaju isključivo na recept, podaci pokazuju da ih koristi svaka peta osoba u zemlji, dok su na crnom tržištu lako dostupni. Stručnjaci upozoravaju da samostalno uzimanje ovih lekova nosi rizik od zavisnosti i ozbiljnih zdravstvenih posljedica.

Nedavno je više od milion tableta sedativa zaplijenjeno u magacinu jedne kurirske službe. Riječ je o bensedinu i ksalolu – psihoaktivnim lijekovima koji se koriste kao sedativi, što ponovo otvara pitanje zloupotrebe lijekova u Srbiji.

Kako se dolazi do tih lijekova ukoliko ih nije prepisao nadležni ljekar, koliko su dostupni na crnom tržištu i zašto ih građani uzimaju na svoju ruku?

Srbija u vrhu Evrope po potrošnji sedativa

Istraživanja pokazuju da se svaka peta osoba u Srbiji liječi lijekovima za smirenje, što nas svrstava u sam vrh evropskih zemalja po potrošnji sedativa. Da se tuga, strah i stres mogu riješiti tabletama, misli većina Nišlija. Prošle godine u tom gradu prodato je 267.000 kutija ovih lijekova, najviše bromazepama i bensedina.

Psihijatar Centra za zaštitu mentalnog zdravlja u Nišu dr Vladan Radivojević ukazuje da je naše vaspitanje takvo da patnja i bol, kako kaže, „ne treba da postoje“, iako su to nekad normalna fiziološka stanja kroz koja treba da prođemo i koja, dodaje, ne treba uvijek liječiti.

uho dijete beba

Hronika

Jeziv slučaj: Djevojčica (4) popila nekoliko sedativa, prevezena u bolnicu

Prema riječima dr Janka Samardžića sa Instituta za farmakologiju Medicinskog fakulteta, kada je u pitanju bromazepam, potrošnja je možda i dva i po puta veća u odnosu na evropski prosjek.

Navodi da je između 20 i 25 odsto odraslih osoba u prethodnih godinu dana koristilo neki od lijekova za smirenje. "Interesantno je da i u mlađoj populaciji, između 20 i 25 godina, odnosno među studentima, njih 10 do 15 odsto navodi da koristi neke od tih lijekova", dodaje Samardžić.

Lijekovi dostupni i na crnom tržištu

Ljekari upozoravaju da je reč o klasi lekova koji se često nabavljaju na nedozvoljene načine.

Psihijatar dr Ivica Mladenović navodi da su sedativi, nažalost, lako dostupni. "Otiđite do Bajlonijeve pijace, naći ćete bensedin, ističe Mladenović, dodajući da ne upire prst ni u koga, ali da postoje ljudi koji nemaju ideju kako da riješe problem.

Dr Janko Samardžić podseća da se ovi lekovi isključivo propisuju i izdaju na lekarski recept, po preporuci ljekara koji određuje minimalnu efektivnu dozu i interval davanja. Kako naglašava, "nikakvo samoinicijativno uzimanje lekova nije dozvoljeno“, kao ni izdavanje bez recepta.

Elektronski recepti rješenje za zloupotrebe

Elektronski recepti koji u apoteke dolaze iz državnih ustanova, nisu sporni objašnjavaju u farmaceutskoj komori. Problem su kažu papirni izveštaji koje pacijenti donose iz privatnih klinika.

Таблета

Zdravlje

Sedativi i čokolada nisu dobra kombinacija

Sonja Stoiljković iz Farmaceutske komore navodi da farmaceuti nisu u mogućnosti da utvrde da li je nešto falsifikovano ili nije.

Ističe da se, kada dobiju papirnu formu recepta, ona zavodi na poseban način i da postoje knjige recepata, zbog čega se recept i traži od pacijenata koji dolaze iz privatne prakse. Kao moguće rješenje ističe "povezivanje i državnog i privatnog zdravstva u Srbiji u jedan veliki elektronski sistem, gde bi sve išlo direktno od ljekara“, jer, dodaje, "tu više ne bismo imali dilemu“.

Rizik od zavisnosti već poslije nekoliko nedjelja

Svaki ljekar je, kažu, u obavezi da upozori pacijenta da uzimanje određenih lijekova duže od četiri do šest nedjelja može izazvati zavisnost.

Dr Ivica Mladenović upozorava da su potencijalno najopasniji ksanaks, odnosno ksalol, i lorazepam, jer, kako kaže, "enormno brzo dovode do zavisnosti“. Dodaje da je ksanaks "omiljeni lek Srba“ i da "rešava sve probleme za deset minuta“, ali ukazuje da se terapija često povećava.

"Krenete sa 0,25 miligrama i već posle tri nedelje ste na pet ili deset miligrama“, što može da traje godinama i da dovede do depresije i trovanja organizma", napominje Mladenović.

Proizvođač leka, pored štampanog uputstva, dužan je i da na kutiji jasno istakne znak za oprez, koji se posebno odnosi na upravljanje motornim vozilima.

