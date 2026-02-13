Rubio: Svijet kakav poznajemo više ne postoji - ovo je presudan trenutak

Američki državni sekretar Marko Rubio govorio je o "svijetu koji se mijenja" uoči Minhenske bezbjednosne konferencije.

- Mislim da je ovo presudni trenutak. Svijet se veoma brzo mijenja pred našim očima. Stari svijet u kojem sam odrastao više ne postoji. Živimo u novoj eri geopolitike koja će zahtijevati ponovnu procjenu kako će to izgledati i kakva će biti naša uloga - rekao je američki državni sekretar.

Po njegovom mišljenju, učesnici konferencije žele iskren odgovor od Sjedinjenih Država o tome kuda idu i kakve odnose žele sa svojim saveznicima.

- Već smo imali mnogo ovih razgovora iza zatvorenih vrata sa brojnim saveznicima, jer smo saveznici, i moramo da nastavimo te razgovore - rekao je on.

Rubiov govor je zakazan za subotu.

Minhenska konferencija o bezbjednosti održava se od 13. do 15. februara.