Nebenzja: Generalni sekretar nema pravo da selektivno tumači norme međunarodnog prava

Ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja je tokom susreta sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guteresom izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog njegovih izjava o Krimu i Donbasu, saopšteno je iz ruske misije pri UN.

"Ruska strana je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog nedavnih izjava generalnog sekretara, koje sadrže selektivno tumačenje Povelje UN u vezi sa odnosom između principa samoopredjeljenja naroda i teritorijalnog integriteta država", navedeno je u saopštenju.

Naglašeno je da ni generalni sekretar UN niti njegovo osoblje nemaju pravo da iznose sopstveno, selektivno tumačenje principa i normi međunarodnog prava.

Guteres je 29. januara rekao da se, za razliku od Grenlanda, princip samoopredjeljenja naroda ne primjenjuje na Krim i Donbas.