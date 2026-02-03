Logo
Large banner

Nebenzja: Generalni sekretar nema pravo da selektivno tumači norme međunarodnog prava

Izvor:

SRNA

03.02.2026

20:32

Komentari:

0
Небензја: Генерални секретар нема право да селективно тумачи норме међународног права

Ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja je tokom susreta sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guteresom izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog njegovih izjava o Krimu i Donbasu, saopšteno je iz ruske misije pri UN.

"Ruska strana je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog nedavnih izjava generalnog sekretara, koje sadrže selektivno tumačenje Povelje UN u vezi sa odnosom između principa samoopredjeljenja naroda i teritorijalnog integriteta država", navedeno je u saopštenju.

Naglašeno je da ni generalni sekretar UN niti njegovo osoblje nemaju pravo da iznose sopstveno, selektivno tumačenje principa i normi međunarodnog prava.

Guteres je 29. januara rekao da se, za razliku od Grenlanda, princip samoopredjeljenja naroda ne primjenjuje na Krim i Donbas.

Podijeli:

Tagovi:

Vasilij Nebenzja

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сијарто: Орбан - једини лидер ЕУ која одржава везе са Русијом, Кином, Америком и Турском

Svijet

Sijarto: Orban - jedini lider EU koja održava veze sa Rusijom, Kinom, Amerikom i Turskom

8 h

0
У Русији направљен препарат против рака, лијек без хемотерапије

Zdravlje

U Rusiji napravljen preparat protiv raka, lijek bez hemoterapije

9 h

0
Шпанци пресрели руски авион

Svijet

Alarmi u NATO: Presretnut ruski avion sa neobičnim naoružanjem

14 h

0
Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини

Svijet

Tramp: Mogli bismo uskoro imati dobre vijesti u vezi sa okončanjem sukoba u Ukrajini

16 h

0

Više iz rubrike

Убијен Гадафијев син

Svijet

Ubijen Gadafijev sin

3 h

0
Један од најближих савјетника Зеленском: Одрекни се територије и спаси људе

Svijet

Jedan od najbližih savjetnika Zelenskom: Odrekni se teritorije i spasi ljude

4 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Izvedena transplantacija lica, prva u svijetu od donora koji je umro eutanazijom

5 h

0
Снијег паралисао аеродром у Франкфурту, отказане десетине летова

Svijet

Snijeg paralisao aerodrom u Frankfurtu, otkazane desetine letova

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner