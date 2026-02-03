Nebenzja: Generalni sekretar nema pravo da selektivno tumači norme međunarodnog prava

Izvor:
Ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja je tokom susreta sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guteresom izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog njegovih izjava o Krimu i Donbasu, saopšteno je iz ruske misije pri UN.
"Ruska strana je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog nedavnih izjava generalnog sekretara, koje sadrže selektivno tumačenje Povelje UN u vezi sa odnosom između principa samoopredjeljenja naroda i teritorijalnog integriteta država", navedeno je u saopštenju.
Naglašeno je da ni generalni sekretar UN niti njegovo osoblje nemaju pravo da iznose sopstveno, selektivno tumačenje principa i normi međunarodnog prava.
Guteres je 29. januara rekao da se, za razliku od Grenlanda, princip samoopredjeljenja naroda ne primjenjuje na Krim i Donbas.
