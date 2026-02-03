Ubijen Gadafijev sin

Saif el Islam Gadafi, sin bivšeg libijskog lidera Moamera Gadafija, ubijen je, potvrdio je u utorak izvor blizak porodici za RT.

Abdulah Osman, koji je navodno obavljao funkciju savjetnika i šefa kabineta Saifa al-Islama, potvrdio je smrt nakon oružanog sukoba s milicijom, prema navodima novinara koji izvještava iz konfliktnih zona, Leventa Kemala. Velike medijske kuće nisu nezavisno potvrdile ove izvještaje.

Ove tvrdnje izazvale su ograničene reakcije na društvenim mrežama, pri čemu su pojedini korisnici izrazili zabrinutost zbog mogućih posljedica po nestabilnu političku situaciju u Libiji.

Detalji navodnog sukoba ostaju nejasni

Nisu objavljene informacije o lokaciji niti o konkretnim okolnostima navodne konfrontacije. Libija je posljednjih godina suočena s učestalim nasiljem milicija, posebno u Tripoliju, gdje oružane grupe kontrolišu dijelove teritorije u okviru podijeljene strukture vlasti u zemlji.

444. brigada, koju predvodi Mahmud Hamza, povezana je s Vladom nacionalnog jedinstva, koju priznaju Ujedinjene nacije, na čijem je čelu premijer Abdul Hamid Dbeiba. Ta grupa je bila uključena u sukob u maju 2025. godine, povezan s ubistvom lidera Uprave za podršku stabilnosti Abdelganija al-Kiklija, u kojem je u Tripoliju poginulo najmanje šest osoba.

Iako je Saif al-Islam dobro poznat u sjevernoafričkoj zemlji, posebno po svojoj ulozi u oblikovanju politike prije 2011. godine, njegov javni profil je posljednjih godina u znatnoj mjeri izblijedio.

Godine 2015. libijski sud je u odsustvu izrekao smrtnu kaznu Saifu al-Islamu zbog gušenja mirnih protesta tokom revolucije 2011. godine, kojom je okončana vladavina njegovog oca.

Međunarodni krivični sud ga je takođe privremeno optužio za navodne zločine protiv čovječnosti, a njegovi advokati nisu uspjeli da ospore taj slučaj.

Saif al-Islam se 2021. godine registrovao kao predsjednički kandidat za izbore zakazane za decembar, koji su na kraju propali zbog političkog zastoja.