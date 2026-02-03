SAD oborile iransku letjelicu koja se približavala nosaču USS Abraham Linkoln

Američka vojska je oborila iranski dron koji se približavao nosaču aviona Ju-es-es Abraham Linkoln u Arapskom moru.

To je potvrdio jedan američki zvaničnik za Rojters.

Iranski dron "Šahid-139" leteo je prema nosaču aviona i oborio ga je američki lovac F-35.

Američki lovac oborio je iranski dron u Arapskom moru rano ujutro u utorak, nakon što se "agresivno" približio američkom nosaču aviona, saopštila je američka vojska.

Incident se dogodio dok je američki brod Ju-es-es Abraham Linkoln prelazio Arapskim morem, koji je djelovao oko 800 kilometara od južne obale Irana.

"Ju-es-es Abraham Linkoln (CVN 72) je prelazio Arapsko more otprilike 800 kilometara od južne obale Irana kada je iranski dron Šahid-139 nepotrebno manevrisao prema brodu. Iranski dron je nastavio da leti prema brodu uprkos mjerama deeskalacije koje su preduzele američke snage koje deluju u međunarodnim vodama“, rekao je portparol Centralne komande SAD (CENTCOM), kapetan Tim Hokins.

Lovac F-35C lansiran sa nosača aviona oborio je dron u samoodbrani kako bi zaštitio brod i njegovu posadu, dodao je Hokins.

Nijedan američki vojnik nije povrijeđen, niti je oštećena američka oprema.

Ranije danas u Ormuskom moreuzu, dva čamca iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) i dron Mohadžer približili su se komercijalnom brodu pod američkom zastavom i američkom posadom i prijetili da će se ukrcati i zaplijeniti ga.

(Telegraf)