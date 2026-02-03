Piter Mandelson podnio ostavku u Domu lordova zbog veza sa Epstajnom

Bivši britanski ambasador u Vašingtonu i evropski komesar za trgovinu Piter Mandelson podnio je danas ostavku u britanskom Domu lordova, gornjem domu parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva, nakon što je otkriven niz kontroverznih i kompromitujućih mejlova koji ga povezuju sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, uključujući i mejlove u kojima su navodno procurjele povjerljive komunikacije britanske vlade, saopštio je predsjednik Doma lordova.

Mandelson je, kako navodi „Gardijan“, slao Epstinu niz mejlova koji su sadržavali informacije koje je dobijao kao ministar privrede u vladi bivšeg britanskog premijera Gordona Brauna, uključujući i mjere koje je vlada preduzimala kao odgovor na globalnu finansijsku krizu.

Britanski premijer Kir Starmer zatražio je da Mandelson bude uklonjen iz Doma lordova i izrazio nadu da će Gornji dom sprovesti reforme koje bi omogućile lakše isključivanje članova.

Dokumenti objavljeni u okviru istrage Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država sugerišu da je Epstin uplatio 75.000 dolara na bankovne račune na kojima je Mandelson, tada poslanik Laburističke partije, navodno bio korisnik.

Epstin je takođe poslao Mandelsonovom partneru, sada suprugu Rejnaldu Avili da Silvi, oko 11.600 evra u septembru 2009. godine za finansiranje kursa osteopatije i drugih troškova.

Britanska policija pokrenula je istragu nakon objavljivanja dokumenata bivšeg američkog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, koji bi mogli ukazivati na to da je bivši ambasador Velike Britanije u Vašingtonu, lord Piter Mandelson, odavao Epstinu povjerljive informacije vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

U mejlovima koje je Mandelson, dok je bio poslovni sekretar u vladi Gordona Brauna 2009. godine, razmijenio sa Epstinom, navodi se da je unaprijed obavijestio Epstina o paketu pomoći Evropske unije od 500 milijardi evra za spas evra, te da mu je slao interne vladine informacije o stanju britanske ekonomije te godine, piše Bi-Bi-Si.

Kako navodi portal, Mandelson je 2009. godine lobirao u Ministarstvu finansija za bankarsku politiku na Epstinov prijedlog, pomogao je investicionom bankaru, prijatelju Epstina, da 2010. godine osigura dogovor s vladom o kupovini profitabilne imovine, a kasnije je pokušao da zaradi novac od sopstvene banke.

(Telegraf)

Ime bivšeg britanskog ministra, koji je prošle godine smijenjen sa mjesta britanskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama zbog svojih veza sa Epstinom, pojavilo se u dokumentima koje je u petak objavilo Ministarstvo pravde SAD.

Dokumenti ukazuju da je Epstin isplatio 75.000 dolara lordu Mandelsonu u tri odvojene transakcije od po 25.000 dolara tokom 2003. i 2004. godine.

Mandelsonove fotografije u donjem vešu takođe su otkrivene u najnovijoj tranši Epstinovih dosijea. Na redigovanoj fotografiji vidi se kako stoji pored žene čije se lice ne vidi, a povodom toga je izjavio da se ne sjeća ni žene, ni mjesta, niti okolnosti u kojima je fotografija nastala.

Mejlovi su otkrili da je Mandelson bio u kontaktu sa Epstinom i nakon što je on osuđen 2008. godine, tako što mu je slao više poruka podrške.