Oglasila se Sana Alajmović zbog povezivanja sa Epstajnom

Izvor:

Avaz

03.02.2026

16:55

Сана Алајмовић и Џефри Епстајн
Foto: Screenshot

Ime Sane Alajmović, bošnjakinje s adresom u Švedskoj, pojavilo se među miliona dosjea koji se odnose na seksualnom prestupnika Džefrija Epstajna, koji su objavljeni na stranici Ministarstva pravde SAD.

Tim povodom Avaz je kontaktirao Sanu Alajmović i ona je pojasnila u kojem kontekstu su nastele navedene poruke.

"Moje ime se pojavljuje u javno dostupnim dokumentima (tzv. Jeffrey Epstein files) isključivo u kontekstu mojih profesionalnih aktivnosti od prije više od deset godina. Ovo spominjanje ne predstavlja optužbu niti ukazuje na bilo kakvo nezakonito, neprimjereno ili etički sporno postupanje s moje strane. U navedenom periodu radila sam kao PR i projekt menadžerica, bila sam saradnica ugledne konferencije Swedish American Life Science Summit kao i Fondaciju koja stipendira mlade naučnike u okviru Stocholm School of Economic. U tom svojstvu bila sam uključena u organizaciju međunarodnih konferencija i stručnih događaja u oblasti naučne i akademske saradnje između Švedske i Sjedinjenih Američkih Država" rekla je Alajmović za "Avaz".

Сана Алајмовић и Џефри Епстајн

BiH

Ovo je Sana Alajmović iz Epstajnovih fajlova: O ženi iz BiH se godinama piše

Kaže da u okviru uobičajene i standardne organizacijske prakse za takve događaje, prikupljali su službene biografije (CV-eve) i službene fotografije govornika i učesnika, isključivo u svrhu planiranja programa, izrade brošura, komunikacije i tehničke dokumentacije konferencija.

Сана Алајмовић
Sana Alajmović

"Jedan od mojih administrativnih zadataka odnosio se na logističke pripreme i razmatranje moguće posjete Džefrija Epstajna konferenciji planiranoj 2012. godine. U tom periodu bio je javno poznat kao finansijer s akademskim i filantropskim vezama. Do navedene posjete nikada nije došlo, niti se ikakav sastanak ikada desio. U javnosti se citira i moj i-mejl u kojem se pominju fotografije i godine učesnica. Smatram važnim pojasniti kontekst koji se u pojedinim tumačenjima namjerno ignoriše. Prilozi navedeni u tom i-mejlu bili su radne biografije (CV-evi), što je jasno vidljivo iz samih naziva fajlova. Fotografije su bile standardne službene hedšot fotografije namijenjene listi gostiju, kako bi se donatori i mentori mogli unaprijed upoznati s učesnicama i pripremiti za razgovore", kazala je Alajmović za "Avaz".

џефри епстајн епстин
džefri epstajn epstin

Govoreći o rasponu godina od 23 do 28, pojašnjava da se odnosio isključivo na demografsku strukturu grupe.

"Radilo se o diplomiranim ekonomistima i mladim profesionalnim ženama na početku karijere, a ne o d‌jeci. To je bila ciljna grupa za programe mentorstva, profesionalnog umrežavanja i stipendiranja mladih lidera. I-mejl je poslat u okviru redovne službene komunikacije, uz znanje i u kopiji (Cc) osnivačice fondacije, što dodatno potvrđuje da se radilo o transparentnoj, institucionalnoj komunikaciji vezanoj za Young Professionals događaj, a ne o bilo kakvoj privatnoj, skrivenoj ili nečasnoj aktivnosti. Upravo zbog potpune transparentnosti, nemam nikakav razlog da se sadržaj tog i-mejla prikriva. Nisam imala nikakav lični odnos s Džefrijem Epstajnom, niti je postojala ikakva daljnja komunikacija ili saradnja prije ili nakon tog perioda. Moja uključenost bila je isključivo profesionalne i administrativne prirode i u potpunosti ograničena na navedeni kontekst. Tokom ograničenog vremena mog angažmana na ovom projektu, nisam vid‌jela niti čula bilo šta neprimjereno. Nikada nisam bila predmet bilo kakve istrage, niti sam na bilo koji način povezana s nezakonitim ili neetičkim aktivnostima. Ove činjenice su jasne i nedvosmislene", kazala je Alajmović za "Avaz".

Džefri Epstajn

Sana Alajmović

