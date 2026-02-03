Otkazani svi letovi! Putnici dobili važno upozorenje

Putnici na Međunarodnom aerodromu u Frankfurtu suočeni su sa otkazivanjem i odgađanjem letova zbog obilnih snježnih padavina, saopštio je neimenovani portparol kompanije "Fraport frag de", koja upravlja Aerodromom.

Portparol navodi da su piste zatvorene u 15.00 časova po srednjoevropskom vremenu, kako bi se omogućilo uklanjanje snijega, te da se očekuje da piste budu u upotrebi oko 17.15 časova.

Kompanija "Fraport frag de" zamolila je na internet stranici putnike da provjere status letova, pošto su moguća dodatna odgađanja ili čak otkazivanja.

Pojedini dolazni letovi preusmjereni su na druge aerodrome, uključujući u Diseldorfu i Štutgartu, javlja Rojters.