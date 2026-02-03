Uhapšena dva radnika zbog sabotaže ratnih brodova

Dva radnika uhapšena su zbog sumnje da su sabotirali nekoliko njemačkih ratnih brodova u luci Hamburg 2025. godine, objavio je list "Bild".

List je naveo da su optuženi, 37-godišnji državljanin Rumunije i 54-godišnji Grk, navodno manipulisali plovilima sipajući čelične kuglice u blok motora, probijajući cijevi za slatku vodu, skidajući poklopce rezervoara za gorivo i deaktivirajući osigurače u brodskoj elektronici.

Sabotaža je otkrivena tokom provjera prije isplovljavanja dok se jedan od brodova, korveta "Emden", pripremala za svoje prvo putovanje ka lučkom gradu Kil.

Kako list navodi, iz tužilaštva je saopšteno da su navodne aktivnosti mogle dovesti do značajne štete da nisu otkrivene.

List ističe da su dvojica muškaraca uhapšena u Hamburgu i jednom selu u Grčkoj, a vlasti su pretražile njihove domove u Hamburgu, Rumuniji i Grčkoj.