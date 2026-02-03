Logo
Uhapšena dva radnika zbog sabotaže ratnih brodova

Izvor:

SRNA

03.02.2026

16:03

Dva radnika uhapšena su zbog sumnje da su sabotirali nekoliko njemačkih ratnih brodova u luci Hamburg 2025. godine, objavio je list "Bild".

List je naveo da su optuženi, 37-godišnji državljanin Rumunije i 54-godišnji Grk, navodno manipulisali plovilima sipajući čelične kuglice u blok motora, probijajući cijevi za slatku vodu, skidajući poklopce rezervoara za gorivo i deaktivirajući osigurače u brodskoj elektronici.

Sabotaža je otkrivena tokom provjera prije isplovljavanja dok se jedan od brodova, korveta "Emden", pripremala za svoje prvo putovanje ka lučkom gradu Kil.

njemacka zeljeznice 1

Svijet

Masovni protesti u 150 gradova Njemačke

Kako list navodi, iz tužilaštva je saopšteno da su navodne aktivnosti mogle dovesti do značajne štete da nisu otkrivene.

List ističe da su dvojica muškaraca uhapšena u Hamburgu i jednom selu u Grčkoj, a vlasti su pretražile njihove domove u Hamburgu, Rumuniji i Grčkoj.

