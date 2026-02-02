Njemački gigant zatvara 20.000 radnih mjesta

Njemački industrijski gigant Boš potvrdio je planove da zatvori 20.000 radnih mjesta nakon što se profit skoro prepolovio prošle godine.

Objava ističe rastući pritisak na nekada dominantni proizvodni sektor i povećava pritisak na političare u Berlinu da pronađu rešenje.

Zvanični podaci pokazali su da je stopa nezaposlenosti u Njemačkoj porasla na 6,6 % - najviši nivo u dvanaest godina. Broj nezaposlenih je u januaru premašio tri miliona.

"Ekonomska realnost se takođe ogleda u našim rezultatima", rekao je izvršni direktor Boša, Štefan Hartung, opisujući 2025. kao "tešku i, u nekim slučajevima, bolnu godinu" za kompaniju, koja je vodeći dobavljač dijelova za automobile.

Ovaj potez dolazi usred sve većeg pada automobilske industrije u zemlji, koja je dugo bila okosnica njemačke proizvodnje.

Sektor brzo zatvara radna mjesta. Studija iz 2025. godine otkrila je da je samo prošle godine u Njemačkoj ukinuto više od 50.000 radnih mjesta u automobilskoj industriji.

Pad njemačke automobilske industrije postao je širi politički test za vladu u Berlinu i Evropi u širem smislu.

Nekada krunski dragulj ekonomije, industrija se sada suočava sa izazovima zbog trenutne politike o električnim vozilima, troškova energenata i agresivne konkurencije kineskih proizvođača, piše "Politiko".

Kako dobavljači slabe, rizik se pomijera sa nižeg profita na trajni gubitak konkurentnosti.

Sa porastom otpuštanja i odlaganjem investicionih odluka, vlada kancelara Fridriha Merca je pod sve većim pritiskom radnika, sindikata i lidera industrije da preispita njemačku industrijsku strategiju - dok se sumnje šire u zemlji i širom Evrope u sposobnost zemlje da ostane ekonomska sila.