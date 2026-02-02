Njemački gigant zatvara 20.000 radnih mjesta

Izvor:
Agencije
02.02.2026
09:29
Komentari:0
Njemački industrijski gigant Boš potvrdio je planove da zatvori 20.000 radnih mjesta nakon što se profit skoro prepolovio prošle godine.
Objava ističe rastući pritisak na nekada dominantni proizvodni sektor i povećava pritisak na političare u Berlinu da pronađu rešenje.
Scena
Tragično preminula poznata pjevačica nakon ujeda zmije
Zvanični podaci pokazali su da je stopa nezaposlenosti u Njemačkoj porasla na 6,6 % - najviši nivo u dvanaest godina. Broj nezaposlenih je u januaru premašio tri miliona.
"Ekonomska realnost se takođe ogleda u našim rezultatima", rekao je izvršni direktor Boša, Štefan Hartung, opisujući 2025. kao "tešku i, u nekim slučajevima, bolnu godinu" za kompaniju, koja je vodeći dobavljač dijelova za automobile.
Ovaj potez dolazi usred sve većeg pada automobilske industrije u zemlji, koja je dugo bila okosnica njemačke proizvodnje.
Sektor brzo zatvara radna mjesta. Studija iz 2025. godine otkrila je da je samo prošle godine u Njemačkoj ukinuto više od 50.000 radnih mjesta u automobilskoj industriji.
Stil
Torbe sa poznatim printom vratile su se u modu i popularnije su nego ikad
Pad njemačke automobilske industrije postao je širi politički test za vladu u Berlinu i Evropi u širem smislu.
Nekada krunski dragulj ekonomije, industrija se sada suočava sa izazovima zbog trenutne politike o električnim vozilima, troškova energenata i agresivne konkurencije kineskih proizvođača, piše "Politiko".
Kako dobavljači slabe, rizik se pomijera sa nižeg profita na trajni gubitak konkurentnosti.
Sa porastom otpuštanja i odlaganjem investicionih odluka, vlada kancelara Fridriha Merca je pod sve većim pritiskom radnika, sindikata i lidera industrije da preispita njemačku industrijsku strategiju - dok se sumnje šire u zemlji i širom Evrope u sposobnost zemlje da ostane ekonomska sila.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu