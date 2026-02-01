Logo
Od 1. februara skuplja struja u Srpskoj

01.02.2026

14:41

Од 1. фебруара скупља струја у Српској
Od ned‌jelje, 1. februara, građani Republike Srpske plaćaće skuplju električnu energiju za 10 odsto, jer je na snagu stupilo poskupljenje mrežarine, a novi iznosi na računima biće evidentirani već u martu.

Veće račune za struju dobijaće i privrednici i to za šest odsto, a ovo poskupljenje za građane i privredu trebalo bi da se primjenjuje u periodu 2026-2028. godine.

Distributivna preduzeća tražila poskupljenje od 40 odsto

Podsjećamo, distributivna preduzeća u Republici Srpskoj su krajem jula 2025. tražila od Regulatorne komisije za energetiku (RERS) povećanje mrežarine od čak 40 odsto.

Svega mjesec dana kasnije oni su od RERS tražili dodatno povećanje mrežarine sa 40 odsto na 46,01 odsto.

"Razlog za rast troškova distributivnih gubitaka je povećanje cijene električne energije za pokrivanje distributivnih gubitaka sa sadašnjih od strane ERS, što predstavlja povećanje u iznosu od 39,95 odsto. Rast navedenih troškova za pokrivanje distributivnih gubitaka izaziva dodatni zahtijevani rast prosječnih cijena distribucije električne energije sa 40,58 na 46,01", naveli su tada u Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske.

