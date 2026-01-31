Daje ogromnu platu, smještaj i hranu, ali ne može naći radnike

Nedostatak osoblja u ugostiteljstvu ima novo, istaknuto lice: poznati kuvar Andrea Alfijeri očajnički traži zaposlene – i očigledno čak ni ogromna mjesečna plata više nije dovoljna da privuče potreban broj kandidata.

Poslije deset godina, poznati kuvar se vratio u Madonu di Kampiljo prošlog juna. Preuzeo je kuhinju u poznatom četvorozvezdičnom superior hotelu "Mažestik", u srcu ovog južnotirolskog skijališta.

Ali čim je stigao, bio je uhvaćen u stari problem: nedostatak osoblja.

Region Koliko godina ima Mirjana Pajković čiji su eksplicitni snimci isplivali

"Nije prvi put da imam ovaj problem. Danas mladi ljudi žele da rade samo koliko je potrebno“, požalio se u intervjuu za "Korijere del Trentino".

Alfijeri ima iskustva sa ovom situacijom. Prethodno je radio u Kurmajeru i šest godina u Milanu – i tamo je potraga za zaposlenima postajala sve teža.

Početkom januara javno je izrazio svoje nezadovoljstvo i direktno se obratio potencijalnim kandidatima putem Instagrama. Traže se kuvari za različite pozicije, sa jasno definisanim zahtjevima: iskustvo, strast prema kuvanju, svijest o kvalitetu, timski rad, otpornost na stres i profesionalizam.

Ponuda je atraktivna: redovan ugovor o radu, plata u zavisnosti od iskustva, strukturirano radno okruženje, mogućnost napredovanja i obezbijeđen smještaj i hrana. Uprkos tome, odziv je skroman.

"Do 2.200 evra mjesečno"

Očigledno nije samo stvar u novcu. Prema riječima glavnog kuvara, pomoćni kuvar (Komis) zarađuje između 1.600 i 1.700 evra mjesečno, dok rukovodilac smjene zarađuje između 1.900 i 2.200 evra (oko 4.300 KM) sa osam sati rada dnevno i nedjeljom odmora.

Srbija Ovo je poznata Srpkinja koja se pominje u Epstajnovim fajlovima

"Mladi ljudi danas – za razliku od moje generacije – više nisu spremni na žrtve", kaže on.

Pored toga, hotel pruža smeštaj u dobro opremljenim stambenim zgradama.

"Naravno, ovo nisu stanovi, ali trudimo se da našim zaposlenima obezbijedimo najbolje moguće uslove“, naglašava Alfijeri.

Njegovo objašnjenje za nedostatak prijava je direktno i provokativno.

"Ovo nisu laki poslovi jer zahtijevaju posvećenost tokom praznika i najvažnijih praznika u godini. Mladi ljudi danas više nisu spremni na žrtve. Očekuju da neće morati da rade više nego što je apsolutno neophodno“, kaže Alfijeri.

Međutim, Alfijeri nije potpuno bez nade. Posljednjih dana stigle su prve povratne informacije, prije svega putem Linkedina.

Ali tu se pojavljuje i novi fenomen: "Neki ljudi ne zovu nakon razgovora za posao. Kuhinjski stručnjaci su veoma traženi; idu na deset razgovora, a zatim biraju onog koji nudi malo više".

To je balansiranje koje postaje sve teže – čak i za vrhunskog kuvara u luksuznom hotelu. Ovo je jasan znak koliko je duboka kriza na tržištu rada u ugostiteljstvu.