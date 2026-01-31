Logo
Large banner

Kakve su trenutno cijene mesa, jaja i mliječnih proizvoda na pijaci

Izvor:

Radio Sarajevo

31.01.2026

15:02

Komentari:

0
Какве су тренутно цијене меса, јаја и млијечних производа на пијаци

Subota je za mnoge dan rezervisan za odmor, kupovinu i pripremu za novu radnu sedmicu.

Ekipa portala "Radiosarajevo.ba" danas je posjetila Gradsku tržnicu u Sarajevu, gdje su ih dočekali velika gužva i puni štandovi.

Kakve su cijene

Na tržnici se kupovalo na veliko i na malo. Kako su kazali prodavači, najčešće dolaze vlasnici ugostiteljskih objekata koji robu kupuju u većim količinama, dok dio građana pazari skromnije, "na frtalje i grame", u skladu s mogućnostima.

Obišli su više štandova i zabilježili aktuelne cijene mesa, mliječnih proizvoda i jaja.

Cijene mesa:

  • Junetina bez kosti – 24 KM/kg
  • Teleći kotleti – 27 KM/kg
  • Teletina bez kosti – 36 KM/kg
  • Juneći rozbrat – 18 KM/kg
  • Juneći ramstek – 26 KM/kg
  • Juneći but – 24 KM/kg
  • Suvo meso: Zarebnica – 50 KM/kg

Mliječni proizvodi:

  • Mlada kriška – 15 KM/kg
  • Mladi sir – 8 KM/kg
  • Domaći mileram – 14 KM/kg
  • Slani kajmak – 30 KM/kg
  • Slatki kajmak – 30 KM/kg

Jaja (svježa domaća):

  • 10 komada – od 3,50 do 4 KM
  • 15 komada – od 5,50 do 6,50 KM
  • 30 komada – 11 KM

Podijeli:

Tagovi:

meso

jaja

mliječni proizvodi

pijaca

Cijene

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Падају цијене злата и сребра

Ekonomija

Padaju cijene zlata i srebra

13 h

0
Вриједност биткоина најнижа у посљедња два мјесеца

Ekonomija

Vrijednost bitkoina najniža u posljednja dva mjeseca

1 d

0
Хаос у најави: Трамп пријети укидањем дозвола за канадске авионе, угрожене хиљаде летова

Ekonomija

Haos u najavi: Tramp prijeti ukidanjem dozvola za kanadske avione, ugrožene hiljade letova

1 d

0
Цијене бакра скочиле за 11 одсто

Ekonomija

Cijene bakra skočile za 11 odsto

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner