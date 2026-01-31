Kakve su trenutno cijene mesa, jaja i mliječnih proizvoda na pijaci

Izvor:
Radio Sarajevo
31.01.2026
15:02
Komentari:0
Subota je za mnoge dan rezervisan za odmor, kupovinu i pripremu za novu radnu sedmicu.
Ekipa portala "Radiosarajevo.ba" danas je posjetila Gradsku tržnicu u Sarajevu, gdje su ih dočekali velika gužva i puni štandovi.
Na tržnici se kupovalo na veliko i na malo. Kako su kazali prodavači, najčešće dolaze vlasnici ugostiteljskih objekata koji robu kupuju u većim količinama, dok dio građana pazari skromnije, "na frtalje i grame", u skladu s mogućnostima.
Obišli su više štandova i zabilježili aktuelne cijene mesa, mliječnih proizvoda i jaja.
