Kakve su trenutno cijene mesa, jaja i mliječnih proizvoda na pijaci

Subota je za mnoge dan rezervisan za odmor, kupovinu i pripremu za novu radnu sedmicu.

Ekipa portala "Radiosarajevo.ba" danas je posjetila Gradsku tržnicu u Sarajevu, gdje su ih dočekali velika gužva i puni štandovi.

Kakve su cijene

Na tržnici se kupovalo na veliko i na malo. Kako su kazali prodavači, najčešće dolaze vlasnici ugostiteljskih objekata koji robu kupuju u većim količinama, dok dio građana pazari skromnije, "na frtalje i grame", u skladu s mogućnostima.

Obišli su više štandova i zabilježili aktuelne cijene mesa, mliječnih proizvoda i jaja.

Cijene mesa:

Junetina bez kosti – 24 KM/kg

Teleći kotleti – 27 KM/kg

Teletina bez kosti – 36 KM/kg

Juneći rozbrat – 18 KM/kg

Juneći ramstek – 26 KM/kg

Juneći but – 24 KM/kg

Suvo meso: Zarebnica – 50 KM/kg

Mliječni proizvodi:

Mlada kriška – 15 KM/kg

Mladi sir – 8 KM/kg

Domaći mileram – 14 KM/kg

Slani kajmak – 30 KM/kg

Slatki kajmak – 30 KM/kg

Jaja (svježa domaća):