Haos u najavi: Tramp prijeti ukidanjem dozvola za kanadske avione, ugrožene hiljade letova

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je radikalan potez u trgovinskom sukobu sa sjevernim susjedom – ukidanje sertifikata za sve avione proizvedene u Kanadi i uvođenje carine od 50 odsto. Iako Bijela kuća tvrdi da time štiti američku industriju, stručnjaci za vazdušni saobraćaj upozoravaju da bi takav potez mogao izazvati nezapamćen haos u avio-saobraćaju, prenose kao udarnu vijest svi svjetski mediji.

Samo nekoliko rečenica na društvenoj mreži Truth Social bilo je dovoljno da izazove potres u avio-industriji Sjeverne Amerike. Donald Tramp je u četvrtak povukao potez bez presedana, najavivši „desertifikaciju“ – što se tumači kao ukidanje izdatih dozvola za obavljanje saobraćaja – svih aviona proizvedenih u Kanadi, uz prijetnju drakonskim carinama, sve dok se američkim Gulfstream avionima ne omogući nesmetana prodaja u Kanadi.

Sukob, koji na prvi pogled djeluje kao borba za tržište luksuznih poslovnih mlaznjaka, prijeti da se prelije na svakodnevne živote miliona putnika.

„Oko za oko“ na visinama od 10.000 metara

Srž sukoba leži u Trampovoj tvrdnji da Kanada, kroz svoje procese sertifikacije, efektivno zabranjuje prodaju američkih Gulfstream letjelica. Njegov odgovor je brutalan i direktan:

„Kanada efektivno zabranjuje prodaju proizvoda kompanije Gulfstream kroz isti ovaj proces sertifikacije. Ako se, iz bilo kog razloga, ova situacija odmah ne ispravi, uvešću carinu od 50 odsto na svaki avion prodat u Sjedinjenim Američkim Državama“, napisao je Tramp.

Iako je Tramp specifično ciljao Global Express, poslovni mlaznjak kompanije Bombardier iz Kvebeka, njegova prijetnja obuhvata „sve vazduhoplove proizvedene u Kanadi“.

Haos u najavi na američkim aerodromima

Dok se političari prepucavaju oko poslovnih aviona za milijardere, pravi udarac mogli bi da pretrpe obični građani, smatraju analitičari koje citira CNN. Naime, Bombardier ne proizvodi samo luksuzne letjelice – oni su tvorci CRJ regionalnih mlaznjaka, osnovnog tipa aviona američkog regionalnog saobraćaja.

U ovom trenutku, 648 Bombardier CRJ aviona kanadske proizvodnje koje koriste američke avio-kompanije obavlja više od 2.600 letova dnevno, što ukupno predstavlja oko 175.000 putničkih mjesta svakog dana, navodi analitička kuća Cirium, prenose mediji.

Velike američke kompanije poput Uniteda, Delte i American Airlinesa oslanjaju se na ove avione za takozvane „feeder“ letove – one koji putnike iz manjih gradova prevoze do velikih čvorišta.

„Korišćenje bezbjednosti aviona kao oružja u trgovinskom ratu je nevjerovatno loša ideja. Ako se prizemlje svi kanadski avioni, to bi bila katastrofa u transportu“, nije štedio riječi kritike Ričard Abulefija, direktor konsultantske firme AeroDynamic Advisory, koga citira američki CNN.

Posebno su ugroženi manji, ruralni aerodromi, gdje regionalne linije čine jedinu vezu sa svijetom. Prema podacima Regionalne asocijacije avio-kompanija, ovi prevoznici su jedini izvor letova za čak 64 odsto američkih aerodroma.

Pravni vakuum: Može li Tramp to da uradi?

Pitanje koje lebdi u vazduhu jeste – ima li predsjednik ovlašćenja za ovakav potez? Do sada su odluke o sertifikaciji i bezbjednosti aviona bile isključivo u nadležnosti stručnjaka iz Savezne uprave za vazduhoplovstvo (FAA).

Nijedan predsjednik u istoriji nije direktno donosio odluke o sertifikaciji vazduhoplova. Bijela kuća još nije objavila izvršnu uredbu, a Tramp nije precizirao mehanizme sprovođenja ove odluke.

Termin „vazduhoplov“ (engl. aircraft), a ne „avion“ (airplane), koji je Tramp koristio u svojoj objavi, posebno je zaparao uši poznavaocima vazduhoplovstva. Ako bi se prijetnja ukidanjem dozvola odnosila i na helikoptere, pogođen bi bio ogroman broj Bell helikoptera proizvedenih u Kanadi, koji lete širom SAD u mnogim državnim službama i kod privatnih operatera.

Bombardier: Mi smo i američka kompanija

U jeku ovih tenzija, kanadski proizvođač aviona Bombardier oglasio se saopštenjem, pokušavajući da smiri strasti i podsjeti na svoju ekonomsku povezanost sa Sjedinjenim Državama.

U svom odgovoru, kompanija navodi:

„Primili smo k znanju objavu predsjednika Sjedinjenih Država na društvenim mrežama i u kontaktu smo sa kanadskom vladom. Bombardier je međunarodna kompanija koja zapošljava više od 3.000 ljudi u SAD u devet glavnih postrojenja i stvara hiljade američkih radnih mjesta kroz mrežu od 2.800 dobavljača.

Naši avioni, postrojenja i tehničari u potpunosti su sertifikovani prema FAA standardima i priznati širom svijeta. Aktivno ulažemo u proširenje operacija u SAD, uključujući nedavnu najavu u Fort Vejnu, Indijana.

Hiljade privatnih i civilnih mlaznjaka proizvedenih u Kanadi svakodnevno lete u SAD. Nadamo se da će se ovo brzo riješiti kako bi se izbjegao značajan uticaj na vazdušni saobraćaj i putnike.“

Širi kontekst: Odnosi na tankom ledu

Ova prijetnja je samo posljednja epizoda u dugotrajnom sporu između SAD i Kanade. Odnosi su dodatno zategnuti nakon izvještaja da su se separatisti iz Alberte sastali sa američkim zvaničnicima, na šta je kanadski premijer Mark Karni reagovao zahtjevom da Tramp „poštuje kanadski suverenitet“.

Uz to, Tramp je nedavno prijetio i tarifama od 100 odsto ukoliko Kanada sklopi trgovinski sporazum sa Kinom.

Dok industrija čeka reakciju FAA i konkretne poteze Bijele kuće, jedno je sigurno: ukoliko prijetnje postanu stvarnost, cijena trgovinskog rata neće se mjeriti samo u dolarima, već i u hiljadama otkazanih letova i haosu na nebu iznad Amerike.

