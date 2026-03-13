Petronijević: Dopis VSTS-a Osnovnom sudu u Banjaluci ozbiljan nastavak pritiska

Dopis Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH kojim od Osnovnog suda u Banjaluci traži objašnjenje da li je Milorad Dodik izbrisan iz registra predsjednika partije predstavlja ozbiljnu , izjavio je Srni advokat Goran Petronijević.

Petronijević je napomenuo da dispozitiv presude koju je Dodiku izrekao Sud BiH ne obuhvata niti podrazumijeva zabranu obavljanja funkcije predsjednika političke partije.

- On ima zabranu obavljanja javnih funkcija, a to su državne funkcije i to znači da ne može biti predsjednik države, premijer i slično, a što se tiče političkog djelovanja to nema nikakve veze sa dijelom dispozitiva koji se odnosi na tu mjeru zabrane obavljanja u trajanju od šest godina - naglasio je Petronijević.