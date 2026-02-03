Orban: Briselske birokrate neće odlučivati ko može da uđe u Mađarsku

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da briselske birokrate neće odlučivati o tome ko može da uđe u Mađarsku, a ko ne.

- Ovo je naša zemlja, naša domovina i nećemo popustiti. Isključivo Mađari odlučuju o tome ko može da uđe i ostane u zemlji - istakao je Orban na mreži Iks.

On je podsjetio da su bila vremena kada su se drugi uplitali u proces donošenja odluka u Mađarskoj, ali da se to nije dobro završilo.

Orban je dodao da Mađarska sada plaću novčanu kaznu EU zbog svoje politike.

- Međutim, u narednim pregovorima o budžetu u aprilu, nakon izbora, ja ću taj novac vratiti - zaključio je Orban.