Orban: Briselske birokrate neće odlučivati ko može da uđe u Mađarsku

Izvor:
SRNA
03.02.2026
15:38
Komentari:0
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da briselske birokrate neće odlučivati o tome ko može da uđe u Mađarsku, a ko ne.
- Ovo je naša zemlja, naša domovina i nećemo popustiti. Isključivo Mađari odlučuju o tome ko može da uđe i ostane u zemlji - istakao je Orban na mreži Iks.
On je podsjetio da su bila vremena kada su se drugi uplitali u proces donošenja odluka u Mađarskoj, ali da se to nije dobro završilo.
Orban je dodao da Mađarska sada plaću novčanu kaznu EU zbog svoje politike.
- Međutim, u narednim pregovorima o budžetu u aprilu, nakon izbora, ja ću taj novac vratiti - zaključio je Orban.
They can try to punish us with fines, but Brusselian bureaucrats will not decide who enters Hungary. That right belongs to Hungarians alone. This is our country, our home, and we will stand our ground. 🇭🇺 pic.twitter.com/zKECNuv0dZ— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 3, 2026
Svijet
8 h0
Svijet
8 h0
Svijet
9 h0
Svijet
9 h0
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Trenutno na programu