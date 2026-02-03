Logo
Large banner

Orban: Briselske birokrate neće odlučivati ko može da uđe u Mađarsku

Izvor:

SRNA

03.02.2026

15:38

Komentari:

0
Орбан: Бриселске бирократе неће одлучивати ко може да уђе у Мађарску
Foto: Tanjug/AP

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da briselske birokrate neće odlučivati o tome ko može da uđe u Mađarsku, a ko ne.

- Ovo je naša zemlja, naša domovina i nećemo popustiti. Isključivo Mađari odlučuju o tome ko može da uđe i ostane u zemlji - istakao je Orban na mreži Iks.

On je podsjetio da su bila vremena kada su se drugi uplitali u proces donošenja odluka u Mađarskoj, ali da se to nije dobro završilo.

Orban je dodao da Mađarska sada plaću novčanu kaznu EU zbog svoje politike.

- Međutim, u narednim pregovorima o budžetu u aprilu, nakon izbora, ja ću taj novac vratiti - zaključio je Orban.

Podijeli:

Tagovi:

Viktor Orban

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Мој главни циљ - независна Републике Српска

Republika Srpska

Dodik: Moj glavni cilj - nezavisna Republike Srpska

2 d

20
Додик, Тришић Бабић и Орбан

Republika Srpska

Orban se oglasio nakon sastanka s Dodikom i Trišić Babić

3 d

7
Додик на састанку с Орбаном

Republika Srpska

Milorad Dodik iz Budimpešte: Ponosan sam

3 d

1
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Mađarska ekonomija ne zahtijeva štednju

3 d

0

Više iz rubrike

Превозници протестују

Svijet

Poznato kada će Evropska komisija dati prijedlog prelaznog rješenja za prevoznike

8 h

0
Москва: Бил Гејтс изградио скривену мрежу за контролу тржишта вакцина

Svijet

Moskva: Bil Gejts izgradio skrivenu mrežu za kontrolu tržišta vakcina

8 h

0
Тужба тешка милион фунти: Шеф кашљао без маске, он остао без ноге

Svijet

Tužba teška milion funti: Šef kašljao bez maske, on ostao bez noge

9 h

0
Најмање двоје погинулих након урушавања моста

Svijet

Najmanje dvoje poginulih nakon urušavanja mosta

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner