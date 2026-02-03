Suosnivač humanitarne Fondacije Bila i Melinde Gejts (Fondacija Gejts) i osnivač kompanije „Majkrosoft“, Bil Gejts, izgradio je višeslojnu, skrivenu mrežu koja povezuje neprofitne organizacije i poslovne interese kako bi kontrolisao tržište vakcina, izjavio je direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev.

„Gejts je izgradio višeslojnu, skrivenu mrežu koja povezuje neprofitne organizacije i poslovne interese kako bi kontrolisao tržište vakcina (regulatore, lidere javnog mnjenja, medije, tehnološke kompanije, političare, proizvođače vakcina)“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući 20-godišnji plan za formiranje finansijskog sistema, objavljenog u dokumentima vezanim za slučaj američkog finansijera Džefrija Epstajna, osmišljen s ciljem da pandemije pretvori u izvor profita.

Prema njegovim riječima, planovi da se pandemije pretvore u biznis i monopolizuje tržište vakcina postojali su i prije pandemije virusa korona.

Ranije je Dmitrijev istakao da je Gejts promovisao nebezbedne vakcine protiv virusa korona i blokirao promociju ruske vakcine „Sputnjik“.

Slučaj Epstajn

Prema novim dokumentima u predmetu Epstajna, koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, otkrilo se da arhiv sadrži pisma koja dovode Gejtsa u vezu s pokušajima prikrivanja intimnih odnosa s ruskim djevojkama i tajnom upotrebom lijekova za liječenje posljedica tih kontakata.

Zamjenik američkog državnog tužioca Tod Blanš saopštio je 30. januara da je završena objava materijala u vezi sa slučajem Epstajna. Ukupna količina obelodanjenih podataka premašila je 3,5 miliona fajlova, uključujući dokumenta, elektronsku prepisku, kao i foto- i video-materijale povezane sa istragom zločina iz oblasti seksualne trgovine, za koje je bio osumnjičen finansijer.

Epstajn je 2019. godine u Sjedinjenim Američkim Državama optužen za trgovinu maloljetnicima radi seksualne eksploatacije i za zavjeru u izvršenju ovih krivičnih djela, za šta mu je prijetila kazna duža od 40 godina zatvora. Krajem jula iste godine pronađen je u zatvorskoj ćeliji u polusvjesnom stanju, nakon čega je preminuo. Istraga je pokazala da je izvršio samoubistvo.