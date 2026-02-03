Logo
Moskva: Bil Gejts izgradio skrivenu mrežu za kontrolu tržišta vakcina

Sputnik Srbija

03.02.2026

Москва: Бил Гејтс изградио скривену мрежу за контролу тржишта вакцина

Suosnivač humanitarne Fondacije Bila i Melinde Gejts (Fondacija Gejts) i osnivač kompanije „Majkrosoft“, Bil Gejts, izgradio je višeslojnu, skrivenu mrežu koja povezuje neprofitne organizacije i poslovne interese kako bi kontrolisao tržište vakcina, izjavio je direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev.

„Gejts je izgradio višeslojnu, skrivenu mrežu koja povezuje neprofitne organizacije i poslovne interese kako bi kontrolisao tržište vakcina (regulatore, lidere javnog mnjenja, medije, tehnološke kompanije, političare, proizvođače vakcina)“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući 20-godišnji plan za formiranje finansijskog sistema, objavljenog u dokumentima vezanim za slučaj američkog finansijera Džefrija Epstajna, osmišljen s ciljem da pandemije pretvori u izvor profita.

Prema njegovim riječima, planovi da se pandemije pretvore u biznis i monopolizuje tržište vakcina postojali su i prije pandemije virusa korona.

Ranije je Dmitrijev istakao da je Gejts promovisao nebezbedne vakcine protiv virusa korona i blokirao promociju ruske vakcine „Sputnjik“.

Slučaj Epstajn

Prema novim dokumentima u predmetu Epstajna, koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, otkrilo se da arhiv sadrži pisma koja dovode Gejtsa u vezu s pokušajima prikrivanja intimnih odnosa s ruskim djevojkama i tajnom upotrebom lijekova za liječenje posljedica tih kontakata.

miroslav lajcak

Svijet

Oglasio se Lajčak prvi put nakon što je povezan sa Epstajnom

Zamjenik američkog državnog tužioca Tod Blanš saopštio je 30. januara da je završena objava materijala u vezi sa slučajem Epstajna. Ukupna količina obelodanjenih podataka premašila je 3,5 miliona fajlova, uključujući dokumenta, elektronsku prepisku, kao i foto- i video-materijale povezane sa istragom zločina iz oblasti seksualne trgovine, za koje je bio osumnjičen finansijer.

Epstajn je 2019. godine u Sjedinjenim Američkim Državama optužen za trgovinu maloljetnicima radi seksualne eksploatacije i za zavjeru u izvršenju ovih krivičnih djela, za šta mu je prijetila kazna duža od 40 godina zatvora. Krajem jula iste godine pronađen je u zatvorskoj ćeliji u polusvjesnom stanju, nakon čega je preminuo. Istraga je pokazala da je izvršio samoubistvo.

Bil Gejts

Džefri Epstajn

vakcinacija

