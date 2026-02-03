Japan planira vratiti vojne titule iz Drugog svjetskog rata

Plan japanske vladajuće koalicije za vraćanje vojnih titula koje su nekada koristile oružane snage prije i tokom Drugog svjetskog rata izazvao je raspravu o poslijeratnom pacifističkom identitetu zemlje.

Od osnivanja SDF-a 1954. godine, Japan je namjerno usvojio nazive činova koji su distancirali moderne snage od carske vojske.

Izrazi poput "prvi oficir na terenu" zamijenili su starije titule poput "pukovnik", odražavajući poslijeratni pacifistički identitet zemlje.

Iako engleski prevodi već odgovaraju globalnim standardima, zagovornici plana vjeruju da bi vraćanje tradicionalne japanske terminologije ojačalo moral i signaliziralo priznanje SDF-a kao legitimne "nacionalne odbrambene snage".

Prijedlog je navodno proizašao iz sporazuma između vladajuće Liberalno-demokratske stranke (LDP) i njenog koalicionog partnera, Japanske inovacijske stranke (Ishin), koji su tvrdili da bi se Snage samoodbrane (SDF) trebale više uskladiti s "međunarodnim standardima".

Koalicija planira sprovesti promjene do kraja 2026. godine, izvijestili su lokalni mediji prošle sedmice, prenosi "Independent".