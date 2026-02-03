Makron: U toku pripreme za razgovor sa Putinom

03.02.2026
14:01
Komentari:0
Predsjednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da su u toku pripreme za razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
On je novinarima rekao da su u toku i "tehničke diskusije" u vezi sa organizovanjem razgovora sa ruskim predsjednikom.
Makron je istakao da se u vezi s tim održavaju i konsultacije sa evropskim partnerima i sa ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim, prenio je TASS.
Fudbal
Ronaldo u svojim novinama najavio odlazak
Prema njegovim riječima, vrše se i pripreme da buduće diskusije o okončanju ukrajinskog sukoba, pod okriljem "koalicije voljnih", u okviru napora da se Kijevu daju bezbjednosne garancije.
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Trenutno na programu