Panika u vrtiću: Otrovano 12 mališana

Tanjug

03.02.2026

11:40

Šesnaest osoba je danas otrovano, od čega 12 djece zbog curenja ugljen-monoksida u jednom vrtiću u Milanu.

Do curenja je došlo jutros, a otrovano je 12 djece, dvoje roditelja i dva vaspitača, saopštila je vatrogasna služba i dodala da niko nije teže povrijeđen, prenosi Ansa.

Na licu mesta intervenisali su policija i vatrogasci, zajedno sa stručnjacima iz jedinice za biološku i hemijsku zaštitu (NBC) koji trenutno rade na utvrđivanju uzroka curenja, nastalog najvjerovatnije zbog kvara bojlera.

Incident dogodio neposredno prije 9.20 časova.

Objekat površine oko 150 kvadratnih metara odmah je evakuisan, a djeca i vaspitači nalaze se u zoni trijaže gdje zdravstveni radnici procjenjuju mogućnost hospitalizacije zbog njihovih simptoma.

Vrtić

Milano

trovanje

