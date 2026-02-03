Panika u vrtiću: Otrovano 12 mališana

Izvor:
Tanjug
03.02.2026
11:40
Komentari:0
Šesnaest osoba je danas otrovano, od čega 12 djece zbog curenja ugljen-monoksida u jednom vrtiću u Milanu.
Do curenja je došlo jutros, a otrovano je 12 djece, dvoje roditelja i dva vaspitača, saopštila je vatrogasna služba i dodala da niko nije teže povrijeđen, prenosi Ansa.
Srbija
Bačena bomba na vilu Zdravka Čolića: Isplivale prve informacije
Na licu mesta intervenisali su policija i vatrogasci, zajedno sa stručnjacima iz jedinice za biološku i hemijsku zaštitu (NBC) koji trenutno rade na utvrđivanju uzroka curenja, nastalog najvjerovatnije zbog kvara bojlera.
Incident dogodio neposredno prije 9.20 časova.
Društvo
Narandžasto upozorenje zbog padavina i olujnog vjetra: Izdate preporuke građanima
Objekat površine oko 150 kvadratnih metara odmah je evakuisan, a djeca i vaspitači nalaze se u zoni trijaže gdje zdravstveni radnici procjenjuju mogućnost hospitalizacije zbog njihovih simptoma.
Svijet
13 h0
Svijet
13 h0
Svijet
13 h0
Svijet
14 h0
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Trenutno na programu