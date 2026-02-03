Mask pozvan na ispitivanje u tužilaštvo

Izvor:
Gradsko tužilaštvo u Parizu saopštilo je da je vlasnik društvene mreže "Iks" Ilon Mask pozvan da dođe na ispitivanje u aprilu, u okviru istrage o radu te platforme.
Iz tužilaštva navode da je na ispitivanje pozvana i bivši direktor "Iksa" Linda Jakarino, javio je Rojters.
Agencija je ranije prenijela da je u toku pretres kancelarije društvene mreže "Iks" u Parizu, te da pretres vrši jedinica tužilaštva za kibernetički kriminal, uz podršku Evropola.
Pretres i ispitivanje su dio istrage pokrenute u januaru prošle godine.
