Mask pozvan na ispitivanje u tužilaštvo

SRNA

03.02.2026

11:14

0
Илон Маск
Foto: Tanjug/AP

Gradsko tužilaštvo u Parizu saopštilo je da je vlasnik društvene mreže "Iks" Ilon Mask pozvan da dođe na ispitivanje u aprilu, u okviru istrage o radu te platforme.

Iz tužilaštva navode da je na ispitivanje pozvana i bivši direktor "Iksa" Linda Jakarino, javio je Rojters.

Agencija je ranije prenijela da je u toku pretres kancelarije društvene mreže "Iks" u Parizu, te da pretres vrši jedinica tužilaštva za kibernetički kriminal, uz podršku Evropola.

Pretres i ispitivanje su dio istrage pokrenute u januaru prošle godine.

Ilon Mask

Tužilaštvo

