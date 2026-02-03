Ultra-prerađena hrana više liči na cigarete nego na zdrave namirnice

Ultra-prerađena hrana (UPF) više podsjeća na cigarete nego na tradicionalne zdrave namirnice i zahtijeva daleko strožu regulaciju, navodi se u novoj studiji istraživača sa Harvarda, Univerziteta u Mičigenu i Univerziteta Djuk.

Istraživači ističu da postoje brojne sličnosti između ultra-prerađene hrane i duvanskih proizvoda, prije svega u:

dizajnu samih proizvoda,

marketinškim strategijama,

potencijalu za razvoj zavisnosti.

Kako prenosi Gardijan, ove karakteristike čine da UPF proizvodi imaju više zajedničkog sa cigaretama nego sa minimalno prerađenom hranom.

Šta sve spada u ultra-prerađenu hranu

UPF proizvodi obuhvataju, između ostalog:

gazirana pića,

čipseve,

kekse i slične grickalice.

Ovi proizvodi često sadrže:

emulgatore,

vještačke boje,

vještačke arome,

a prehrambena industrija ih, prema navodima studije, projektuje tako da podstiču prekomjernu i ponavljanu konzumaciju.

Autori studije upozoravaju da marketinške tvrdnje kao što su:

„bez šećera“,

„nizak sadržaj masti“,

predstavljaju oblik takozvanog „zdravstvenog pranja“, koje podsjeća na propagandu filtera za cigarete iz pedesetih godina prošlog vijeka.

Poziv na strožu regulaciju

"Mnogi UPF proizvodi dijele više karakteristika sa cigaretama nego sa minimalno prerađenim voćem ili povrćem i stoga zahtijevaju regulaciju srazmjernu rizicima po javno zdravlje koje predstavljaju", zaključili su istraživači u radu objavljenom u naučnom časopisu Milbank Quarterly.

Hronika Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

Profesorka i klinički psiholog specijalizovan za zavisnosti, Ešli Girhart, istakla je iskustva svojih pacijenata.

"Osjećaju zavisnost od ovih proizvoda, žude za njima, znaju da su štetni, ali ne mogu da prestanu – slično kao sa cigaretama", rekla je ona.

Kakvu regulaciju predlažu autori

Autori studije smatraju da bi regulatorne mjere mogle da uključe:

ograničenja marketinga,

sudske parnice,

šire strukturne intervencije,

uz pomjeranje fokusa sa isključive odgovornosti pojedinca na odgovornost industrije, što je strategija koja je ranije primijenjena u kontroli duvana.

Upozorenja dijela stručne javnosti

Ipak, pojedini stručnjaci upozoravaju da poređenje ultra-prerađene hrane sa cigaretama može biti pretjerano, jer UPF proizvodi ne izazivaju farmakološku zavisnost kao nikotin.

Kako ističu, ključno je napraviti razliku između:

štetnih efekata koji proizlaze iz samih proizvoda,

posljedica koje nastaju zbog zamjenjivanja cjelovite, nutritivno bogate hrane.

Pritisak na zdravstvene sisteme

Direktor organizacije „Amref Health Africa“, Gitindži Gitahi, upozorava da rastuća konzumacija ultra-prerađene hrane stavlja dodatni pritisak na zdravstvene sisteme, posebno u zemljama sa slabom regulacijom.

"Bez javno vođenih intervencija, rizikujemo kolaps zdravstvenih sistema zbog nezaraznih bolesti", poručio je Gitahi.