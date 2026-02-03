Logo
Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

Dnevnik.hr

03.02.2026

10:47

Operacija, operaciona sala
Foto: Unsplash

Dramatična noć odigravala se u bolnici Rangueil u francuskom Tuluzu, gdje je ljekarski tim hitne pomoći ostao zatečen nakon nevjerovatnog otkrića tokom jedne operacije.

Muškarac se u subotu javio na hitni prijem zbog jakih bolova u području rektuma, ali ljekarima nije dao dodatna objašnjenja o uzroku tegoba. Situacija je ubrzo poprimila ozbiljne razmjere.

Tokom hirurškog zahvata, koji je započeo oko dva sata ujutro, medicinsko osoblje otkrilo je granatu iz Prvog svjetskog rata u pacijentovom rektumu. Riječ je o kolekcionarskom projektilu iz 1918. godine, dugom gotovo 20 centimetara i promjera oko 10 centimetara.

Роштиљ-ћевапи

Društvo

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Zbog straha od moguće eksplozije bolnica je odmah aktivirala hitne službe. Na mjesto događaja poslani su policija, vatrogasci i specijalizovani tim za deaktiviranje eksplozivnih naprava. Granata je ubrzo neutralizovana, piše Le Populaire.

Iako je kasnije utvrđeno da eksplozivna naprava nije predstavljala neposrednu opasnost, okolnosti u kojima se našla u tijelu pacijenta ostale su nejasne, a cijeli slučaj izazvao je šok i pometnju među osobljem bolnice.

Muškarac je zadržan na posmatranju, očekuje se da će uskoro biti ispitivan, a slučaj bi trebalo da preuzme kancelarija javnog tužioca u Tuluzu, prenosi Dnevnik.hr.

