Španski lovci F-18M Hornet nedavno su presreli ruski avion Su-30SM2 iznad Baltičkog mora koji je nosio neobičnu kombinaciju naoružanja za to područje.

Misija je sprovedena u okviru NATO misije vazdušne policije (BAP) u baltičkom regionu, u kojoj učestvuju španski lovci stacionirani u Litvaniji, piše "Aviationist".

Špansko ministarstvo odbrane objavilo je 28. januara 2026. detalje misije koju su izvršili avioni EF-18M iz baze Šiauljaj u Litvaniji.

Društvo Novo upozorenje za dijelove Republike Srpske

Španski Horneti, koji pripadaju 15. krilu i djeluju kao dio Taktičkog vazdušnog odreda (DAT) Vikas, presreli su neodređeni broj ruskih borbenih aviona koji su letjeli u međunarodnim vodama blizu vazdušnog prostora NATO.

Prema fotografijama koje je objavilo špansko ministarstvo, jedan od ruskih aviona bio je mornarički Su-30SM2.

Odbrambeni analitičar i stručnjak za rusku vojnu avijaciju Gaj Plopski identifikovao je avion sa oznakom "81 Plavi" / RF-81885 kao dio 4. gardijskog mješovitog avijacijskog puka (SAP) stacioniranog na vazduhoplovnoj bazi Černjahovsk u Kalinjingradskoj oblasti.

Neobična kombinacija naoružanja

Iako su susreti sa avionima Su-30SM česti u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Baltika, ovo presretanje se ističe zbog specifičnog naoružanja koje je nosio ruski lovac.

Bio je opremljen sa dvije protivbrodske rakete H-31A ili protivradarske rakete H-31P/PK, zajedno sa dvije kasetne bombe serije RBK-500.

Los aviones F-18M del Ala15, desplegados en Lituania, como parte del destacamento #DAT Vilkas, interceptan aviones de caza de la Fuerza Aérea Rusa volando en aguas internacionales, próximas al espacio aéreo aliado.

Los cazas españoles identificaron a las aeronaves y las… pic.twitter.com/0HuK1Ka3Bb — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) January 28, 2026

"Ako bi se radilo o protivbrodskoj verziji rakete H-31, to bi bila jedna od konfiguracija za napad na plovila. Ako je u pitanju protivradarska varijanta, onda je to konfiguracija za suzbijanje neprijateljske protivvazdušne odbrane", objasnio je Plopski, prenosi "Mondo".

Kombinacija kasetnih bombi sa protivbrodskim ili protivradarskim projektilima viđena je nekoliko puta u regionu Crnog mora, gdje su ruski Su-30SM iz 43. samostalnog puka mornaričke jurišne avijacije koristili kasetne bombe protiv ukrajinskih bespilotnih površinskih plovila.

Međutim, ovo je prvi put da je takva konfiguracija naoružanja potvrđeno viđena u baltičkom regionu. Još nije jasno da li je ruski avion izvodio demonstraciju sile, rutinsku patrolu, trenažni let ili je bio u tranzitu ka ili iz kopnenog dijela Rusije.

Moguća veza sa vojnim vježbama

Otprilike u isto vrijeme, ruska državna novinska agencija TASS je izvijestila da su lovački i bombarderski avioni iz pomorske avijacije Baltičke flote učestvovali u planiranim vježbama koje su uključivale precizne udare na kopnene ciljeve.

Prema izvještaju, posade višenamjenskih lovaca Su-30SM2 i bombardera Su-24M vježbale su misije vatrene podrške, vazdušnog izviđanja i preciznog bombardovanja na poligonu u istočnom dijelu Kalinjingradske oblasti, koristeći visokoeksplozivne fragmentacione bombe OFAB-250-270.

Zdravlje Miroslav dobio rak, ljudi nisu htjeli da se rukuju s njim: Mislili su da sam zarazan

Takođe su vježbali izbjegavanje simuliranih neprijateljskih lovaca i sistema protivvazdušne odbrane. Iako ruska mornarica nije direktno povezala presretnuti Su-30SM2 sa ovim vježbama, izvještaj TASS-a pokreće mogućnost da je letjelica primijećena iznad Baltika djelovala kao dio šire vježbe, a ne kao samostalna patrola ili demonstracija sile.