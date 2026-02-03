Logo
Large banner

Alarmi u NATO: Presretnut ruski avion sa neobičnim naoružanjem

Izvor:

ATV

03.02.2026

09:27

Komentari:

0
Шпанци пресрели руски авион
Foto: Ministarstvo odbrane Španije

Španski lovci F-18M Hornet nedavno su presreli ruski avion Su-30SM2 iznad Baltičkog mora koji je nosio neobičnu kombinaciju naoružanja za to područje.

Misija je sprovedena u okviru NATO misije vazdušne policije (BAP) u baltičkom regionu, u kojoj učestvuju španski lovci stacionirani u Litvaniji, piše "Aviationist".

Špansko ministarstvo odbrane objavilo je 28. januara 2026. detalje misije koju su izvršili avioni EF-18M iz baze Šiauljaj u Litvaniji.

Магла-вријеме-улица

Društvo

Novo upozorenje za dijelove Republike Srpske

Španski Horneti, koji pripadaju 15. krilu i djeluju kao dio Taktičkog vazdušnog odreda (DAT) Vikas, presreli su neodređeni broj ruskih borbenih aviona koji su letjeli u međunarodnim vodama blizu vazdušnog prostora NATO.

Prema fotografijama koje je objavilo špansko ministarstvo, jedan od ruskih aviona bio je mornarički Su-30SM2.

Odbrambeni analitičar i stručnjak za rusku vojnu avijaciju Gaj Plopski identifikovao je avion sa oznakom "81 Plavi" / RF-81885 kao dio 4. gardijskog mješovitog avijacijskog puka (SAP) stacioniranog na vazduhoplovnoj bazi Černjahovsk u Kalinjingradskoj oblasti.

Neobična kombinacija naoružanja

Iako su susreti sa avionima Su-30SM česti u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Baltika, ovo presretanje se ističe zbog specifičnog naoružanja koje je nosio ruski lovac.

Bio je opremljen sa dvije protivbrodske rakete H-31A ili protivradarske rakete H-31P/PK, zajedno sa dvije kasetne bombe serije RBK-500.

"Ako bi se radilo o protivbrodskoj verziji rakete H-31, to bi bila jedna od konfiguracija za napad na plovila. Ako je u pitanju protivradarska varijanta, onda je to konfiguracija za suzbijanje neprijateljske protivvazdušne odbrane", objasnio je Plopski, prenosi "Mondo".

Kombinacija kasetnih bombi sa protivbrodskim ili protivradarskim projektilima viđena je nekoliko puta u regionu Crnog mora, gdje su ruski Su-30SM iz 43. samostalnog puka mornaričke jurišne avijacije koristili kasetne bombe protiv ukrajinskih bespilotnih površinskih plovila.

Međutim, ovo je prvi put da je takva konfiguracija naoružanja potvrđeno viđena u baltičkom regionu. Još nije jasno da li je ruski avion izvodio demonstraciju sile, rutinsku patrolu, trenažni let ili je bio u tranzitu ka ili iz kopnenog dijela Rusije.

Moguća veza sa vojnim vježbama

Otprilike u isto vrijeme, ruska državna novinska agencija TASS je izvijestila da su lovački i bombarderski avioni iz pomorske avijacije Baltičke flote učestvovali u planiranim vježbama koje su uključivale precizne udare na kopnene ciljeve.

Prema izvještaju, posade višenamjenskih lovaca Su-30SM2 i bombardera Su-24M vježbale su misije vatrene podrške, vazdušnog izviđanja i preciznog bombardovanja na poligonu u istočnom dijelu Kalinjingradske oblasti, koristeći visokoeksplozivne fragmentacione bombe OFAB-250-270.

Болница

Zdravlje

Miroslav dobio rak, ljudi nisu htjeli da se rukuju s njim: Mislili su da sam zarazan

Takođe su vježbali izbjegavanje simuliranih neprijateljskih lovaca i sistema protivvazdušne odbrane. Iako ruska mornarica nije direktno povezala presretnuti Su-30SM2 sa ovim vježbama, izvještaj TASS-a pokreće mogućnost da je letjelica primijećena iznad Baltika djelovala kao dio šire vježbe, a ne kao samostalna patrola ili demonstracija sile.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

NATO

Španija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Орбан: Не смијемо дозволити да се ЕУ претвори у ратнохушкачки савез

Svijet

Orban: Ne smijemo dozvoliti da se EU pretvori u ratnohuškački savez

2 h

0
Снијег оковао Јапан: Жена затрпана испред куће

Svijet

Snijeg okovao Japan: Žena zatrpana ispred kuće

2 h

0
Nevrijeme More Uragan Talasi

Svijet

Tinejdžer plivao četiri sata u uzburkanom moru kako bi spasio majku, brata i sestru

2 h

0
Двије особе погинуле приликом урушавања моста

Svijet

Dvije osobe poginule prilikom urušavanja mosta

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

10

39

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner