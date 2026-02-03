Logo
Dvije osobe poginule prilikom urušavanja mosta

Anadolija

03.02.2026

08:03

0
Двије особе погинуле приликом урушавања моста
Foto: Pexels

Dvije osobe su poginule, a tri se vode kao nestale nakon što se most u izgradnji srušio u gradu Jančeng u istočnoj kineskoj provinciji Jiangsu, izvijestila je u utorak državna novinska agencija "Xinhua", pozivajući se na lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak kada se dio nedovršenog mosta iznenada urušio.

Доналд Трамп

Svijet

Američki eksperti traže novu arhitekturu Balkana

Hitne službe su odmah poslate na mjesto događaja, a operacije potrage i spašavanja nastavile su se tokom cijele noći.

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio uzrok urušavanja.

srušio se most

Kina

