Dvije osobe poginule prilikom urušavanja mosta

Dvije osobe su poginule, a tri se vode kao nestale nakon što se most u izgradnji srušio u gradu Jančeng u istočnoj kineskoj provinciji Jiangsu, izvijestila je u utorak državna novinska agencija "Xinhua", pozivajući se na lokalne vlasti.
Nesreća se dogodila u ponedjeljak kada se dio nedovršenog mosta iznenada urušio.
Hitne službe su odmah poslate na mjesto događaja, a operacije potrage i spašavanja nastavile su se tokom cijele noći.
Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio uzrok urušavanja.
