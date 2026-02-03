Uhapšen serijski lopov iz BiH: Ojadio austrijske firme

Hapšenjem državljanina Bosne i Hercegovine razriješena je serija provala u austrijske firme odakle je ukradena roba u vrijednosti nekoliko desetina hiljada evra. Ovo je rezultat višemjesečne istrage policije Klagenfurta.

Mediji prenose da je riječ o 37-godišnjem serijskom lopovu, koji je čitav niz provala izveo u periodu između septembra i decembra, 2025. godine,

Policija je saopštila da je uspjela da ga poveže sa najmanje pet provala, što ne znači da ih nije bilo i više.

Nakon hapšenja, on je saslušan u kriminalističkoj službi Policijske uprave Klagenfurt. Tokom saslušanja njemu su predočeni dokazi pronađeni u kući u kojoj je boravio, a gdje je policija pronašla dio ukradenog plijena.

On je po nalogu javnog tužilaštva u Klagenfurtu odmah sproveden u zatvor.