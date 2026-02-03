Logo
Large banner

Uhapšen serijski lopov iz BiH: Ojadio austrijske firme

Izvor:

Agencije

03.02.2026

07:51

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Hapšenjem državljanina Bosne i Hercegovine razriješena je serija provala u austrijske firme odakle je ukradena roba u vrijednosti nekoliko desetina hiljada evra. Ovo je rezultat višemjesečne istrage policije Klagenfurta.

Mediji prenose da je riječ o 37-godišnjem serijskom lopovu, koji je čitav niz provala izveo u periodu između septembra i decembra, 2025. godine,

Одрон

Društvo

Povećana opasnost od odrona

Policija je saopštila da je uspjela da ga poveže sa najmanje pet provala, što ne znači da ih nije bilo i više.

Nakon hapšenja, on je saslušan u kriminalističkoj službi Policijske uprave Klagenfurt. Tokom saslušanja njemu su predočeni dokazi pronađeni u kući u kojoj je boravio, a gdje je policija pronašla dio ukradenog plijena.

Струја

Gradovi i opštine

Prekid u snabdijevanju električnom energijom za ove potrošače

On je po nalogu javnog tužilaštva u Klagenfurtu odmah sproveden u zatvor.

Podijeli:

Tagovi:

Austrija

hapšenje

Krađa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хљеб

Zdravlje

Šta se dešava sa tijelom ako unosimo premalo ugljikohidrata

3 h

0
Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини

Svijet

Tramp: Mogli bismo uskoro imati dobre vijesti u vezi sa okončanjem sukoba u Ukrajini

3 h

0
Дочек рукометаша Хрватске уз Томпсона

Region

Bivši selektor Hrvatske kritikovao doček uz Tompsona: Ovo nije smjelo da se dogodi

3 h

0
ЦИК БиХ: Данас брисање 136 података са бирачких мјеста

BiH

CIK BiH: Danas brisanje 136 podataka sa biračkih mjesta

3 h

0

Više iz rubrike

Трамп: Могли бисмо ускоро имати добре вијести у вези са окончањем сукоба у Украјини

Svijet

Tramp: Mogli bismo uskoro imati dobre vijesti u vezi sa okončanjem sukoba u Ukrajini

3 h

0
Син норвешке принцезе пред судом: Оптужен за силовања

Svijet

Sin norveške princeze pred sudom: Optužen za silovanja

3 h

0
Сјеверна Македонија у САД слала мозгове људи: Пројекат се помиње у Епстајновим документима

Svijet

Sjeverna Makedonija u SAD slala mozgove ljudi: Projekat se pominje u Epstajnovim dokumentima

3 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Klintonovi ipak svjedoče u istrazi o Džefriju Epstajnu

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

03

Ultra-prerađena hrana više liči na cigarete nego na zdrave namirnice

10

58

Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner