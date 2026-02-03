Logo
Klintonovi ipak svjedoče u istrazi o Džefriju Epstajnu

03.02.2026

07:02

Foto: Ministarstvo pravde SAD

Bivši predsjednik SAD-a Bil Klinton i njegova supruga Hilari Klinton pristali su da svjedoče pred Odborom za nadzor i reformu vlade Predstavničkog doma u okviru istrage odbora o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu.

Mjesecima su Klintonovi uporno tvrdili da se neće povinovati sudskim pozivima predstavnika Cejmsa R. Komera iz Kentakija, republikanskog predsjedavajućeg ovog Odbora, koje su opisali kao nevažeće i pravno nesprovedive.

Svijet

Incident na benzinskoj pumpi: Pred svjedocima prijetio nožem djevojci da će je ubiti

Između ostalog, optužili su Komera da je dio zavjere da ih proglase političkim protivnicima predsjednika SAD Donalda Trampa i obećali su da će se boriti protiv njega po tom pitanju koliko god bude potrebno.

Ipak, nakon što su se neki demokrati u panelu pridružili republikancima u glasanju kako bi preporučili podizanje optužnice za krivično djelo nepoštivanja suda, što je bio vanredan prvi korak u njihovom upućivanju Ministarstvu pravde na krivično gonjenje, Klintonovi su na kraju pristali da u potpunosti ispune zahtjeve Komera.

- Pregovarali su u dobroj namjeri. Vi niste. Rekli su vam pod zakletvom šta znaju, ali vas nije briga. Ali bivši predsjednik i bivša državna sekretarka će biti tamo - naveo je član Klintonovog tima Anhel Urena.

Zanimljivosti

Riješena misterija Bermudskog trougla?

U imejlu poslanom Komeru u ponedjeljak uveče, advokati Klintonovih rekli su da će se njihovi klijenti pojaviti na saslušanjima u terminima koji se međusobno dogovore i zatražili su da Predstavnički dom ne glasa o nepoštivanju suda, što je bilo zakazano za srijedu.

Svjedočenje Klintona u istrazi Epstajna bilo bi gotovo nezapamćeno. Nijedan bivši predsjednik nije se pojavio pred Kongresom od 1983. godine, kada je predsjednik Džerald R. Ford to učinio kako bi razgovarao o proslavi dvjestogodišnjice donošenja Ustava 1987. godine.

Kada je Tramp 2022. godine dobio sudski poziv od odabranog odbora koji je istraživao napad na Kapitol 6. januara 2021. godine, nakon što je napustio funkciju, tužio je Odbor kako bi pokušao da to blokira. Odbor je na kraju povukao sudski poziv.

Zdravlje

Masnoća koju ne možete da vidite možda smanjuje vaš mozak

Klinton je poznavao Epstajna, koji je umro u zatvoru 2019. godine, ali je rekao da nikada nije posjetio Epstajnovo privatno ostrvo i da je prekinuo kontakt s njim prije dvije decenije. Prema evidenciji letova, Klinton je imao četiri međunarodna putovanja Epstajnovim privatnim avionom 2002. i 2003. godine.

Džefri Epstajn

Bil Klinton

Hilari Klinton

