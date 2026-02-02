Logo
Karlos Alkaraz živi u malom stanu sa roditeljima: Mušema na stolu i baštenske stolice u dnevnom boravku

Izvor:

Blic

02.02.2026

22:26

Карлос Алкараз
Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Karlos Alkaraz već je upisao svoje ime zlatnim slovima u istoriju tenisa. U svojoj kolekciji poseduje najvrednije trofeje, a samo od profesionalnog bavljenja sportom zaradio je milione evra.

Njegovi sponzorski ugovori sa najprestižnijim svjetskim brendovima, među kojima su Nike, Louis Viton, Kelvin Klajn i Roleks, dodatno potvrđuju njegov status globalne sportske zvijezde.

Ipak, uprkos svemu tome, mladi Španac i dalje vodi život običnog mladića – živi u domu svojih roditelja u El Palmaru, u blizini Mursije, iznad jednog restorana koji prodaje kebab.

Privatni život i svakodnevica

U nedavnom dokumentarcu, Alkaraz je otvoreno podijelio dijelove svog privatnog života, a već najavni video snimci otkrili su zanimljive detalje.

– Ovd‌je spavam, ovo je moja soba. Za ljude koji se pitaju gd‌je čuvam trofeje, odgovor je ovd‌je – rekao je Karlitos, dok je pokazivao pehar namijenjen šampionu Vimbldona.

Porodica posjeduje prostrani dupleks, koji je nedavno renoviran, a kako prenose inostrani mediji, Karlos najviše vremena provodi u jednoj od četiri sobe na donjem spratu kada boravi u rodnom gradu.

– Mlad sam i imam svoje hirove, ali sam veoma prirodan, normalan, skroman. Ako mi se nešto dopadne, trudim se da to kupim, ali na kraju se moj otac pobrine za sve – priznao je Alkaraz u jednoj od retkih intimnih ispovesti, prenosi Stil.

Život van terena

Španski mediji prethodno su otkrili da, kada boravi na akademiji svog trenera Huana Karlosa Ferera, Karlos vrijeme provodi u montažnoj drvenoj kući površine oko 90 kvadratnih metara.

Nedavno se na njegovom Instagramu pojavila fotografija stana u kojem živi, koja je privukla pažnju javnosti, između ostalog i zbog detalja poput mušeme koja prekriva sto.

Iako je u svijetu sporta postao milioner – igrajući tenis, Alkaraz je do sada zaradio skoro 18 miliona funti – njegova svakodnevica i dalje odiše jednostavnošću i prizemnošću, što ga čini drugačijim od mnogih sportskih zvijezda koje već u mladosti žive u luksuznim vilama i ekskluzivnim apartmanima.

