Jovana Jeremić bila na meti ucjene, tražili joj 20.000 evra zbog golih slika

Njen saradnik Aleksa Marković sada je otkrio da se voditeljka našla na meti ucjenjivača koji su od nje htjeli da iznude 20.000 evra.

"Kada smo bili u Vrnjačkoj banji, nas dvoje smo sjedili na bazenu i ćaskamo. Jovani je tada stigla poruka na Instagramu i to ona koja nestaje. Ona se davno slikala u Crnoj Gori u kupaćem, a oni su od tih fotografija vještačkom inteligencijom namontirali kao da je gola. Jedino se po tri prsta kojima je držala kupaći moglo primijetiti da je fotografija montirana - ispričao je Aleksa i otkrio da su nepoznati ucenjivači od Jovane želeli da iznude 20.000 evra.

Jovana Jeremić je potvrdila njegove riječi, a zatim priznala da je i sama bila šokirana koliko su njene lažne nage fotografije bilo vjerno napravljene.

"Imam fotografiju iz Crne Gore kako sjedim na stepenicama u kupaćem, a oni su sve skinuli i izgledam kao da sam potpuno gola. Napravili su mi grudi, imam grudi da poželiš na toj fotki. Najinteresantnije je da su oni perfektno napravili ženski organ, samo mali broj onih koji su vidjeli znaju... Do te mjere vještačka inteligencija to dobro radi da je stvarno tako i uživo. Da nisu bila ta tri prsta kojim sam držala kupaći, koja nisu mogli da izbrišu, ja ne znam kako bih se oprala, to bi im prošlo - bila je zapanjena Jovana.

