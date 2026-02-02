Vanja Mijatović progovorila o razvodu: "Bilo je turbulentno"

Pjevačica Vanja Mijatović u 2026. godinu ušla je sa mnogo emocija i iskustava koja su je, kako sama priznaje, dodatno ojačala.

Iza nje je period ispunjen lijepim, ali i manje lijepim trenucima, koji su ostavili snažan trag kako na privatnom, tako i na profesionalnom planu.

Jedan od najtežih momenata u prethodnoj godini svakako je bio razvod od supruga, o čemu je Vanja otvoreno govorila u "Grand specijalu" .

Ipak, pjevačica ističe da na sve gleda kao na važne životne lekcije i da u budućnost ide sa optimizmom.

"Idemo dalje, Nova godina je, nova energija, lepe stvari, nove pesme i nadam se malo bolja godina da će biti", rekla je ona i osvrnula se na ljubavni život:

"Bilo je turbulentno. Bilo je lepih i malo manje lepih, ali vrlo poučno".