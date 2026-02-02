Logo
Large banner

Vanja Mijatović progovorila o razvodu: "Bilo je turbulentno"

Izvor:

Grand

02.02.2026

14:45

Komentari:

0
Вања Мијатовић проговорила о разводу: "Било је турбулентно"

Pjevačica Vanja Mijatović u 2026. godinu ušla je sa mnogo emocija i iskustava koja su je, kako sama priznaje, dodatno ojačala.

Iza nje je period ispunjen lijepim, ali i manje lijepim trenucima, koji su ostavili snažan trag kako na privatnom, tako i na profesionalnom planu.

Jedan od najtežih momenata u prethodnoj godini svakako je bio razvod od supruga, o čemu je Vanja otvoreno govorila u "Grand specijalu" .

Ipak, pjevačica ističe da na sve gleda kao na važne životne lekcije i da u budućnost ide sa optimizmom.

"Idemo dalje, Nova godina je, nova energija, lepe stvari, nove pesme i nadam se malo bolja godina da će biti", rekla je ona i osvrnula se na ljubavni život:

"Bilo je turbulentno. Bilo je lepih i malo manje lepih, ali vrlo poučno".

Podijeli:

Tagovi:

Pjevačica

razvod

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пјевачица Сандра Африка

Scena

Sandra Afrika progovorila o susretu sa Bekamovim sinom

5 h

0
Каубој лијечио тугу у алкохолу, па завршио иза решетака

Scena

Kauboj liječio tugu u alkoholu, pa završio iza rešetaka

7 h

0
Пјевач оплео по Горану Бреговићу: "Тај не плати ни кафу"

Scena

Pjevač opleo po Goranu Bregoviću: "Taj ne plati ni kafu"

7 h

0
Српски водитељ ухватио жену са љубавником и још добио батине

Scena

Srpski voditelj uhvatio ženu sa ljubavnikom i još dobio batine

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner