Zatvoren most i blokiran saobraćaj zbog Mirke Vasiljević

Zbog snimanja filma u kojem glumi Mirka Vasiljević sinoć je u Priboju bio zatvoren most i blokiran saobraćaj.

Ekipa novog filma "Operacija Priboj" zauzela je sinoć centralne gradske lokacije, a jednu od glavnih uloga u filmu tumači Mirka Vasiljević.

Društvo Koje krsne slave slavimo u februaru i koje običaje valja ispoštovati

Sinoć je oko Pribojskog mosta bilo posebno živo. Brojne filmske ekipe, reflektori, kamere, ali i veliki broj radoznalih građana okupili su se da isprate dio snimanja nove domaće filmske priče.

Film "Operacija Priboj" zvanično je počeo da se snima krajem januara.

U pitanju je akciona komedija, pa publiku, osim zapleta i neočekivanih obrta, očekuje i dosta smijeha.

Priboj se tako ponovo našao na filmskoj mapi Srbije, poslije ostvarenja "Otac" i "Toma", čije su scene takođe snimane u ovom gradu. Kako navode iz Opštine Priboj, grad je izabran zbog prirodnih ljepota, gostoprimstva, ali i "vickastog duha" njegovih stanovnika.

Premijera filma zakazana je za jesen, u Domu kulture u Priboju, nakon čega se su planirane projekcije širom Srbije, koje se očekuju u decembru.

Ekonomija Najavljeno 250 KM neoporezive pomoći radnicima

U filmu igraju: Aleksandar Stojković Piksi, Eva Ras, Mirka Vasiljević, Marko Janketić, Ognjen Amidžić, Ivan Gavrilović, Husein Alijević, Jasminka Hodžić, Rok Radiša, Zlatan Vidović, Stojan Đorđević, Nemanja Janičić, Anastasija Knežević, dr Saša Plećević (Dr FilGud), Boris Milivojević, dok režiju potpisuje Marko Jovičić.