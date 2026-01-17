Logo
Дечко Јоване Јеремић повезан са убијеним Живком Бакићем

Извор:

Блиц

17.01.2026

10:24

Коментари:

0
Фото: elconfidencial

Живко Бакић бивши фудбалер Црвене Звезде и вођа нарко клана, пронађен је јуче мртав у шуми код Сопота, а на друштвеним мрежама се од њега опростио фудбалски клуб Рад у којем је имао своје фудбалске почетке.

Живку су у младости предвиђали блиставу спортску каријеру, а када је имао 17 година тренирао га је Миодраг Гидра Стојановић, отац Милоша Стојановића Тигра - новог дечка водитељке Јоване Јеремић, пише "Блиц".

Како можемо видјети у исјечку из листа "Спорт", Живко Бакић је са 17 година имао велике амбиције, а у интервјуу који је тада дао, заслугу за свој спортски успјех приписивао је тренеру Миодрагу Стојановићу Гидри.

ФК Партизан

Фудбал

Коначно стигле добре вијести за Партизан

"За моју физичку спрему заслужен је тренер Миодраг Гидра Стојановић. Знам да сам тек на почетку остварења великих фудбалских жеља. Свјестан сам да само озбиљним радом могу испунити очекивања и своја и људи у клубу", рекао је тада он.

На Фејсбук страници ФК Рад опростили су се од Живка.

"Са великом тугом опраштамо се од нашег Жиће, некадашњег играча и навијача ФК Рад, који је трагично изгубио живот. Памтићемо га као човјека изузетне храбрости и снажне воље, који је Рад носио у себи јако и искрено. Живот га је касније одвео путем који, нажалост, није био прави, али сјећање на њега, љубав према Раду, другарство и храброст остаје јаче од свега. ФК Рад упућује најдубље саучешће породици, пријатељима и свима који га памте. Почивај у миру", написали су они.

Гидра убијен у сачекуши

Подсјетимо, 18. фебруара 2001. године, у сачекуши испред Тениског клуба Партизан у Београду убијен је Миодраг Стојановић, спортски функционер, бивши боксер, каскадер, Гинисов рекордер у дисциплини трбушни склекови и незванично најјачи Југословен уз Маријана Матијевића.

Дубровник

Економија

Бх. краљ некретнина се шири у Хрватској, градоначелник најавио одговор

Маскирани неидентификовани нападач чекао је да Стојановић уђе у "ауди“, а потом је у њега испалио шест хитаца из пиштоља. Један метак Гидру је погодио у врат, а пет у предјелу груди.

Његов син, Милош Стојановић Тигар, наслиједио је од оца љубав према спорту и кренуо његовим стопама те је данас успјешан боксер.

Он је иначе протеклих мјесеци у центру пажње јавности откако је ступио у емотивну везу са водитељком Јованом Јеремић.

