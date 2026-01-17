Шпирић: Сарајевски покушаји подривања Српске додатно подстичу грађане да подрже СНСД

Он је истакао да су од постизања Дејтонског мировног споразума до данас били ријетки тренуци у којим су се градили партнерски односи и политички договор, те подсјетио да су неке побједе освајане на неспоразумима и на међусобним политичким сукобима.

Градови и општине Политичар пријављен за напад на бившу партнерку

- Било би добро да, 30 година послије Дејтона, питамо све политичке факторе да ли имамо исто виђење БиХ. Када бисмо то урадили, онда бисмо схватили и не видимо исто будућност БиХ, а не можемо ни видјети кад не разговарамо о будућности ове земље, ни о унутрашњим односима - указао је Шпирић.

СВЕ ДОК ПОСТОЈИ НЕГАЦИЈА САРАЈЕВА ПРЕМА РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ НИСМО НА ДОБРОМ ПУТУ

Он је рекао да је политичко Сарајево ушло у фазу политичког аутизма, да мисли да се политика може водити без дијалога, очекујући да ће кључеве за европски пут БиХ бацити неко споља.

- Не, то је политика гурања која је и оцијењена као политика недовољног напретка за јачи искорак ка ЕУ - навео је Шпирић.

Он је оцијенио да би било добро да дође до промјене тог наратива, да се разговара о свим отвореним питањима, па и о свим страховима.

- Људи имају право да имају страх. Нису овдје у годинама рата једни другима дијелили чоколаду, то је био крвави рат. Али се 30 година није радило довољно на изградње политике повјерења унутар БиХ - сматра Шпирић.

Свијет Октривено шта је полиција затекла у бару смрти: ''Био сам приморан да пузим преко тијела''

Он је истакао да се без политике повјерења, партнерства, дијалога која за базу има Дејтонски мировни споразум, тешко може говорити о успјеху.

Шпирић каже да би односи на глобалној политичкој сцени, па и криза у региону, требали да отријезне једну малу земљу пуну неспоразума као што је БиХ и да се људи посвете унутрашњим проблемима.

- Све док постоји негација Сарајева према Републици Српској, па и обрнуто понекад, мислим да нисмо на добром путу - рекао је Шпирић у интервјуу за Срну.

ДОБРО БИ БИЛО ДА ПОЛИТИЧКО САРАЈЕВО РАЗБИЈЕ СВОЈЕ ОГЛЕДАЛО У КОЈЕМ ВИДИ САМО СЕБЕ

Шпирић је напоменуо да у БиХ сви спавају отворених очију, али да Република Српска мора остати будна, будући да против себе има и политичко Сарајево и опозицију из Српске.

Србија Стиже ново захлађење, очекују се ледени дани

- Добро би било да 2026. година буде година тријежњења, али ја нисам сигуран - рекао је он.

Говорећи о убрзању европског пута и оптужбе да га СНСД наводно кочи, Шпирић је навео да заправо није срео политички субјект из Сарајева који расправља о европском путу и хоће то убрзање.

- Они, дакле, имају само политички консензус у обрачуну са Бањалуком и са Републиком Српском. А све дотле док тај политички наратив живи овдје, нема убрзања тог пута - оцијенио је он.

Шпирић је упитао о каквом се напретку, а поготово убрзању европског пута БиХ може причати ако парламентарна већина, која се распала након годину и по, од међународних адреса захтијева да се њихови партнери у власти санкционишу?

Шпирић је указао да је вријеме да се говори о тим заблудама и о изазовима.

Друштво Нико не жели да изнајми стан самохраној мајци петоро дјеце

- Они су покушали да продају ту причу како је кочничар европског пута СНСД и Додик. Они ће покушати тај наратив задрже до избора 2026. године. Али, то нас не смије обесхрабити - поручио је Шпирић.

У очувању интереса Републике Српске на бази Дејтонског споразума, каже Шпирић, нико нема право да попусти у било којем елементу.

- У годинама које долазе добро би било да политичко Сарајево разбије своје огледало јер је у њему све вријеме гледало само себе, не видећи ни Србе, ни Хрвате, ни њихове захтјеве - нагласио је Шпирић.

Он је указао да се у БиХ мора схватити да су сви једни другима потребни како би били постигнути успјеси и на унутрашњем плану, као и на европском путу.

- Све док тај наратив не буде промијењен, нажалост, биће политика гордог посртања која није у интересу било кога и грађана БиХ - оцијенио је Шпирић.

Хроника Познат идентитет и вријеме сахране страдалог младића

СДА ЈЕ ПРАВИЛА БЛОКАДЕ И НИЈЕ ДОЗВОЛИЛА "ТРОЈКИ" ДА СЕ ХВАЛИ УБРЗАНИМ ЕВРОПСКИМ ПУТЕМ

Коментаришући рад Парламентарне скупштине, односно Представничког дома и Дома народа у претходном периоду, Шпирић је рекао да је то врло тешко посматрати изоловано од опште ситуације и унутрашњих односа у БиХ.

- Свједоци смо да је у ове посљедње четири године свијет, у политичком смислу, подивљао. Имамо регионалну кризу, унутрашњу нестабилност, политичку нестабилност која се огледа у томе да се у БиХ још воде битке унутрашњих побједа и пораза - навео је он.

Шпирић каже да је због тога и оцјена Брисела и Европске комисије да БиХ биљежи недовољан напредак на европском путу, због чега није добила датум отпочињања преговора за чланство.

- Дакле, 30 година послије Дејтона ова земља почива на међусобном страху од једних, других и трећих, а не на повјерењу, узајамном поштовању и дијалогу - указао је он.

Сцена Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

Према његовим ријечима, прва година у којој је формирана парламентарна већина постигла је одређене резултате, све дотле док је била јасна.

Он је појаснио да та већина, иако Дом народа у овим изборима никад није имао националну већину, није постојала у Клубу Бошњака јер је већину и даље контролисала СДА, која је у овом мандату опозиција.

- Дакле, ми смо чинили све да оно што је дио политичког консензуса који се постигао у оквиру Савјета министара и постојеће већине буде подржано од СНСД-а унутар Дома народа и постигли смо неке, додуше, недовољне резултате, али смо гурали напријед све док политичко Сарајево, односно `тројка` из Сарајева није видјела да СДА неће дозволити да се она хвали убрзаним европским путем - рекао је Шпирић.

Напоменуо је да је СДА из опозиције чинила све да "тројку" у политичком смислу чини неуспјешном, чекајући изборе 2026. године и то је била заправо највећа блокада.

- Када нису смјели да улазе у обрачуне са СДА, они су се окренули Републици Српској, покушавајући да од опозиције из Српске створе алтернативу не политици него Републици Српској, заборављајући заправо да се - ко ће бити дио већине у име Републике Српске, питају бирачи на изборима - рекао је замјеник предсједавајућег Дома народа.

Свијет У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва

Он је оцијенио да је то била чиста злоупотреба опозиције из Републике Српске, само зарад интереса учешћа у власти.

- С обзиром на такву атмосферу, урађено је доста добрих ствари, сем што се није могла створити вјештачка већина унутар бошњачког клуба - рекао је Шпирић.

Умјесто да покушају да праве пролазно вријеме за оно што је политички консензус, појаснио је он, окренули су се да стварају деструкцију унутар Клуба Срба.

- И једноставно, ми смо користили уставни механизам да то не дозволимо. И ту је било успона и падова, али и резултата колико је то било могуће - навео је Шпирић.

Указао је да је опозиција из Републике Српске учинила све да злоупотребом правосудних институција БиХ уз помоћ "тројке" и политичког Сарајева, злопотребом правосуђа, Централне изборне комисије и ОХР-а, уђе, не битно свјесно или несвјесно, у обрачуне са институцијама Републике Српске и појединицама из Српске.

Савјети Трик који ћете обожавати: Ево шта се деси када у веш-машину убаците влажну марамицу

Опозиција је, подсјетио је, промијенила већину унутар Представничког дома, уз помоћ СДА.

- СДА је врло успјешно све чинила да не успије ни један ни други дом. Ту слику покушали су да пренесу у Дом народа, гдје су наишли на пословничке и уставне препреке и ми то нисмо дозволили - навео је Шпирић.

То је, оцијенио је он, злоупотреба опозиције из Републике Српске.

ОВО БИ МОГЛА БИТИ ГОДИНА СРПСКЕ САБОРНОСТИ АКО СЕ ОПОЗИЦИЈА ИЗВУЧЕ ИЗ ЗАГРЉАЈА ПОЛИТИЧКОГ САРАЈЕВА

Он је изразио наду да ће 2026. бити година тријежњења опозиције у Републици Српској.

- Увијек сам позивао на саборност, на јединство међу српским и делегатима и посланицима. Вјерујем да су препознали заблуду у коју су их увукли политичко Сарајево и "тројка" иако они и сада не пружају отпор таквој позицији - указао је Шпирић.

Свијет Бивши савјетник: Ово је тренутак када би Путин могао притиснути црвено дугме

Он је напоменуо да је "тројка" три године покушавала да посредством међународних адреса створи наратив да постоји политичка алтернатива СНСД-у из Републике Српске.

- Они тај наратив покушавају да одрже до избора 2026. године, па смо свједоци да опозиција из Републике Српске, прије свега СДС и ПДП, предлажу закон о Суду и ВСТС-у, гдје ће им изаћи у сусрет кроз мале амандмане, како би Бриселу послали поруку и рекли - `видите, та алтернатива из Републике Српске нас разумије и они су пожељни партнери на изборима 2026. године`, не схватајући да једини који те партнере дефинишу јесу бирачи, грађани Републике Српске - истакао је Шпирић.

Он је рекао да нема ништа против да грађани, у тренутку када оцијене, креирају политичке промјене.

- Али, док год БиХ почива на равнотежи страха, док Сарајево успјехом за БиХ сматра подривање Републике Српске, њених институција и најистакнутијих појединаца, злоупотребљавајући све што може, сигуран сам да ће грађани из Републике Српске додатну снагу на изборима давати СНСД-у и предсједнику Додику - поручио је Шпирић.

Шпирић је констатовао да је то замка у коју је опозиција свјесно или несвјесно упала.

Свијет Младић (18) преминуо од напада ножем: У учионици га избо друг из разреда

- Не знам хоће ли имати снаге да направе корак назад, па да се прави неки српски наратив у будућности Републике Српске и БиХ. Ја бих волио да та политика побиједи, али видјећемо. До њих је - истакао је Шпирић.

Он је оцијенио да би, уколико се опозиција из Републике Српске успије извући из тог загрљаја, 2026, а поготово 2027, могла бити година српске саборности.