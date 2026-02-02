Logo
Large banner

Edita progovorila: Ostavila sam ga zbog moje nesigurnosti i straha

Izvor:

Telegraf

02.02.2026

17:58

Komentari:

0
Едита проговорила: Оставила сам га због моје несигурности и страха
Foto: Printscreen/Instagram

Pjevačica Edita Aradinović i Nenad Stević sa kojim čeka dete, navodno su odlučili da stave tačku na emotivnu vezu.

Edita je gostovala u "Voštkastu", gdje je govorila o bivšem momku, ali nije precizirala o kome je riječ, tj, nije rekla njegovo ime, samo je istakla da je mlađi od nje.

Voditelj i Edita prisetili su se njenog prošlog gostovanja, kada je Vaj Vaj nazvao "matorom", nakon čega je ona raskinula sa dečkom.

Moram nešto da priznam, kada ste objavili taj klip ja nisam znala koliko će daleko to da ode i kada je otišlo viralno ja sam se naljutila, a nisam htjela da priznam. Udario me je kompleks, na nešto što je mene u tom trenutku zaboljelo - rekla je Edita Aradinović i dodala:

- Ja sam tada bila zaljubljena u sedam godina mlađeg momka i ostavila sam ga iz tog razloga i moje nesigurnosti i straha da sam matora - izjavila je Edita Aradinović u"Voškastu".

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Edita Aradinović

beba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Едита Арадиновић проговорила о другом стању

Scena

Edita Aradinović progovorila o drugom stanju

1 d

0
Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

Scena

Oglasila se Edita Aradinović: Svi misle da je otkrila pol bebe

1 sedm

0
"На шта сам личила, срећа имам пара!" Едита оставила урнебесан коментар о свом лицу

Scena

"Na šta sam ličila, sreća imam para!" Edita ostavila urnebesan komentar o svom licu

1 sedm

0
Едита отказала наступе: ''Десиле су се непредвиђене ствари''

Scena

Edita otkazala nastupe: ''Desile su se nepredviđene stvari''

2 sedm

0

Više iz rubrike

Јована Јеремић била на мети уцјене, тражили јој 20.000 евра због голих слика

Scena

Jovana Jeremić bila na meti ucjene, tražili joj 20.000 evra zbog golih slika

2 h

1
Затворен мост и блокиран саобраћај због Мирке Васиљевић

Scena

Zatvoren most i blokiran saobraćaj zbog Mirke Vasiljević

4 h

0
Вања Мијатовић проговорила о разводу: "Било је турбулентно"

Scena

Vanja Mijatović progovorila o razvodu: "Bilo je turbulentno"

4 h

0
Пјевачица Сандра Африка

Scena

Sandra Afrika progovorila o susretu sa Bekamovim sinom

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

18

28

Bijelo dugme ima novog pjevača? Milić Vukašinović kaže da Brega ne da te pare

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner