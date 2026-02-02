Edita progovorila: Ostavila sam ga zbog moje nesigurnosti i straha

Edita je gostovala u "Voštkastu", gdje je govorila o bivšem momku, ali nije precizirala o kome je riječ, tj, nije rekla njegovo ime, samo je istakla da je mlađi od nje.

Voditelj i Edita prisetili su se njenog prošlog gostovanja, kada je Vaj Vaj nazvao "matorom", nakon čega je ona raskinula sa dečkom.

Moram nešto da priznam, kada ste objavili taj klip ja nisam znala koliko će daleko to da ode i kada je otišlo viralno ja sam se naljutila, a nisam htjela da priznam. Udario me je kompleks, na nešto što je mene u tom trenutku zaboljelo - rekla je Edita Aradinović i dodala:

- Ja sam tada bila zaljubljena u sedam godina mlađeg momka i ostavila sam ga iz tog razloga i moje nesigurnosti i straha da sam matora - izjavila je Edita Aradinović u"Voškastu".

(telegraf)