"Na šta sam ličila, sreća imam para!" Edita ostavila urnebesan komentar o svom licu

Iako mnogim damama na estradi to nije bilo potrebno, neke su podlegle trendu te mijenjale na sebi nešto, a od nedavno na društvenim mrežama postali su viralni snimci kako izgledaju muzičke zvijezde prije i nakon estetskih operacija, a sve je urađeno uz pomoć vještačke inteligencije.

Iako mnogi misle da ovi kadrovi ne dolaze do tih poznatih ličnosti te da bi oni najradije izbrisali svoju "ružnu prošlost" ima i onih koji se odlično sa tim nose, ne kriju činjenicu kako su izgledali prije te ne bježe od bilo čijih prozivki.

Edita Aradinović je sada nasmijala sve kada je ostavila komentar ispod jednog ovakvog videa.

Mada je ona i prije intervencija o kojima je ranije pričala, ruku na srce izgledala super, Edita nikada nije krila da je uradila sitne korekcije te popravila ono što joj se na sebi nije sviđalo.

- Mene ovo još i uljepšalo na šta sam ličila....Sreća imam para - napisala je Edita ispod slike na kojoj su njena slika kako sada izgleda i slika od prije, ali malo izmijenjene uz pomoć vještačke inteligencije.

Ovo je nasmijalo mnoge pa su lajkovali komentar pjevačice, a Edita je pokazala svojim primjerom da nema komplekse i da je ovakve stvari ponekad čak i zabavljaju.

U viralnim klipovima gdje je vještačka inteligencija prikazala poznate prije i poslije, pojavljuju se mnoge poznate žene, uglavnom sa estradne scene.