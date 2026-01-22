Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

Pjevačica Jelena Karleuša u srijedu popodne prijavila je svog bivšeg supruga Duška Tošića zbog upada u stan na Dedinju u kome živi sa kćerkama.

Pop zvijezda se trenutno nalazi u Dubaiju, pa je iz Emirata kontaktirala našu policiju kako bi što prije reagovala.

Kako se navodi, ona je tom prilikom navodno prijavila da je Duško Tošić zamijenio brave u stanu bez njenog znanja, pa je od organa reda zatražila pomoć.

Scena "Ušao je u svoj stan koji mu pripada!" Oglasio se advokat Duška Tošića

Inače, stan se vodi na njihove kćerke Atinu i Niku, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.

Izbacio kućne ljubimce?

U međuvremenu, kako se navodi, Duško Tošić je navodno izbacio iz kuće četiri Karleušine mačke, za koje je ona bila izuzetno vezana.

Takođe, navodi se da je iz osvete dao otkaz kućnim pomoćnicama koje su godinama vodile računa o pjevačicinom domu, poručivši im navodno da više ne dolaze na posao.

Duško Tošić bijesan zbog alimentacije?!

Kako prenosi Kurir, Duško Tošić je navodno pobjesnio nakon što se u medijima pojavila Jelenina izjava da ne plaća alimentaciju svojim ćerkama Atini i Niki, pa je iz osvete, tokom kasnih popodnevnih časova došao u stan i zamijenio brave na stanu.

Nikola Premović, advokat Duška Tošića, oglasio se saopštenjem:

Scena Oglasila se Jelena Karleuša nakon što je prijavila Duška Tošića policiji

"Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloletne kćerke, ističem sljedeće:

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.

Scena DRAMA NA DEDINjU! Duško Tošić se zabarikadirao u vilu!

Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa kćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan. Sve ostale navode koji su se pojavili u medijima, ovim putem, u ime mog klijenta Duška Tošića, demantujem kao neistinite - navodi se u saopštenju advokata.

(Telegraf)