Logo
Large banner

"Ušao je u svoj stan koji mu pripada!" Oglasio se advokat Duška Tošića

22.01.2026

15:33

Komentari:

0
Душко Тошић није насилно ушао у стан Јелена Карлеуше, огласио се адвокат који каже да је стан и његов
Foto: Instagram/duskotosic

"Duško Tošić ne duguje alimentaciju bivšoj supruzi Jeleni Karleuši, niti je nasilno ušao ili obio stan u kojem su nekada zajedno živjeli", tvrdi advokat nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca Duška Tošića Nikola Premović.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov ‘upad’ u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloljetne kćerke, ističem sljedeće:

Јоркшеир

Svijet

Nuklearni bunker u Velikoj Britaniji za nekoliko dana će pasti u more, nema mu spasa

Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju.

Duško nije upao, obio stan, niti se u istom "zabarikadirao", već je ušao u sopstveni stan, koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi sa nespornim pravnim osnovom.

Струја

Banja Luka

Sutra bez struje više ulica u Banjaluci

Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa kćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan.

Sve ostale navode koji su se pojavili u medijima, ovim putem, u ime mog klijenta Duška Tošića, demantujem kao neistinite", navodi se u saopštenju advokata Premovića, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi:

Duško Tošić

stanovi

Jelena Karleuša

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Затражен притвор за осумњиченог за искориштавање дјеце за порнографију

Hronika

Zatražen pritvor za osumnjičenog za iskorištavanje djece za pornografiju

2 h

0
Којић: За опорезивање игара на срећу потребно затражити мишљење УИО

BiH

Kojić: Za oporezivanje igara na sreću potrebno zatražiti mišljenje UIO

2 h

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски

Svijet

Okončan sastanak Trampa i Zelenskog, evo šta je poručeno

3 h

0
Потпуно необичан призор: Плажа затрпана помфритом

Svijet

Potpuno neobičan prizor: Plaža zatrpana pomfritom

3 h

0

Više iz rubrike

Ruža cvijet

Scena

Poznato vrijeme i mjesto ispraćaja Senke Veletanlić

4 h

0
Ђорђе Давид запријетио одласком из Звезда Гранда

Scena

Đorđe David zaprijetio odlaskom iz Zvezda Granda

5 h

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Scena

Oglasila se Jelena Karleuša nakon što je prijavila Duška Tošića policiji

7 h

0
Александра Пријовић открила да се не сналази у кухињи: ''Од мене се нико неће најести''

Scena

Aleksandra Prijović otkrila da se ne snalazi u kuhinji: ''Od mene se niko neće najesti''

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Koji je najopasniji trenutak u životu svakog čovjeka? Vladika Nikolaj o tome kada počinjemo da "klizimo"

17

47

Tompson mora da sruši dva ilegalna objekta u Čavoglavama

17

42

Vozači oprez! Zbog porasta temperature postoji opasnost od odrona

17

40

Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

17

37

Tamagoči napunio 30 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner