Aleksandra Prijović otkrila da se ne snalazi u kuhinji: ''Od mene se niko neće najesti''

Iako ima svega 30 godina, Aleksandra Prijović iza sebe već ima karijeru na kojoj bi joj mnogi pozavidjeli.

Pored niza uspješnih nastupa, pjevačica uživa u skladnom braku sa suprugom Filipom Živojinovićem, sa kojim odgaja sina Aleksandra i kćerku Ariju.

Ipak, kada je riječ o privatnom životu, Aleksandra Prijović ima jasno postavljene stavove od kojih ne odstupa, a jedan od njih je da kuvanje nije dio njene svakodnevice.

Popularna pjevačica iskreno priznaje da će radije naručiti obrok ili posjetiti omiljeni restoran nego stati za šporet.

Fokusirana na muziku i karijeru, uživanje u hrani radije prepušta drugima, pa najradije degustira specijalitete koje pripremaju profesionalci ili njen suprug Filip.

– Kod kuće stalno nešto radim, uvijek sređujem i slažem, ali se od mene niko neće najesti. Stvarno ne znam ništa da spremim. Možda ću nekada dobiti želju da naučim da kuvam – izjavila je Aleksandra, dodajući da svu brigu o obrocima preuzima njen muž.

Aleksandra Prijović ne kuva, a kako je svojevremeno otkrila za Stori, Filip je talenat za kulinarstvo naslijedio od oca.