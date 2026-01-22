Aleksandra Prijović otkrila da se ne snalazi u kuhinji: ''Od mene se niko neće najesti''

Izvor:
Iako ima svega 30 godina, Aleksandra Prijović iza sebe već ima karijeru na kojoj bi joj mnogi pozavidjeli.
Pored niza uspješnih nastupa, pjevačica uživa u skladnom braku sa suprugom Filipom Živojinovićem, sa kojim odgaja sina Aleksandra i kćerku Ariju.
Ipak, kada je riječ o privatnom životu, Aleksandra Prijović ima jasno postavljene stavove od kojih ne odstupa, a jedan od njih je da kuvanje nije dio njene svakodnevice.
Popularna pjevačica iskreno priznaje da će radije naručiti obrok ili posjetiti omiljeni restoran nego stati za šporet.
Fokusirana na muziku i karijeru, uživanje u hrani radije prepušta drugima, pa najradije degustira specijalitete koje pripremaju profesionalci ili njen suprug Filip.
– Kod kuće stalno nešto radim, uvijek sređujem i slažem, ali se od mene niko neće najesti. Stvarno ne znam ništa da spremim. Možda ću nekada dobiti želju da naučim da kuvam – izjavila je Aleksandra, dodajući da svu brigu o obrocima preuzima njen muž.
Aleksandra Prijović ne kuva, a kako je svojevremeno otkrila za Stori, Filip je talenat za kulinarstvo naslijedio od oca.
