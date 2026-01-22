Vitkof: Ostalo samo jedno pitanje, koje se može riješiti

Značajan napredak ostvaren je kada se radi o pronalaženju rješenja za sukob u Ukrajini i ostalo je samo još jedno pitanje, koje se može riješiti, izjavio je Stiven Vitkof, specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa.

- Mislim da smo ostvarili veliki napredak - rekao je Vitkof na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Na pitanje u vezi sa izgledima za okončanje sukoba u Ukrajini, Vitkof je odgovorio da će biti moguće da se to ostvari.

- Mislim da smo sveli sve na jedno pitanje i razgovarali smo o njegovom ponavljanju, što znači da je rješivo. Ukoliko obje strane žele da to riješe, onda ćemo riješiti - istakao je Vitkof.