Logo
Large banner

Vitkof: Ostalo samo jedno pitanje, koje se može riješiti

Izvor:

SRNA

22.01.2026

08:42

Komentari:

0
Виткоф: Остало само једно питање, које се може ријешити
Foto: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Značajan napredak ostvaren je kada se radi o pronalaženju rješenja za sukob u Ukrajini i ostalo je samo još jedno pitanje, koje se može riješiti, izjavio je Stiven Vitkof, specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa.

- Mislim da smo ostvarili veliki napredak - rekao je Vitkof na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Саобраћајна несрећа-22012026

Srbija

Kamion probio zaštitnu ogradu mosta, dijelovi rasuti na sve strane

Na pitanje u vezi sa izgledima za okončanje sukoba u Ukrajini, Vitkof je odgovorio da će biti moguće da se to ostvari.

- Mislim da smo sveli sve na jedno pitanje i razgovarali smo o njegovom ponavljanju, što znači da je rješivo. Ukoliko obje strane žele da to riješe, onda ćemo riješiti - istakao je Vitkof.

Podijeli:

Tag:

Stiv Vitkof

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово сви бацају у смеће, а садржи 22-каратно злато

Nauka i tehnologija

Ovo svi bacaju u smeće, a sadrži 22-karatno zlato

1 h

0
računar, haker, tehnologija

Region

Serijski prevarant lažnim oglasima varao građane

1 h

0
Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи

Srbija

Zemljotres prodrmao dio Srbije tokom noći

1 h

0
Три хороскопска знака која срећу проналазе тек касније у животу

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka koja sreću pronalaze tek kasnije u životu

1 h

0

Više iz rubrike

Трамп на Форуму у Давосу

Svijet

Otkriveno šta bi Tramp mogao dobiti na Grenlandu

1 h

0
Срушио се кров тржног центра у Русији

Svijet

Srušio se krov tržnog centra: Ljudi zatrpani ispod ruševina, ima mrtvih

1 h

0
Орбан: Идем у Давос на Трампов позив

Svijet

Orban: Idem u Davos na Trampov poziv

1 h

0
Хитан састанак европских лидера о Гренланду и односима са Америком

Svijet

Hitan sastanak evropskih lidera o Grenlandu i odnosima sa Amerikom

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

00

Diše se na škrge: Nezdrav vazduh u više gradova

10

00

Oglasila se Jelena Karleuša nakon što je prijavila Duška Tošića policiji

09

59

Snažna eksplozija kod Dervente, na terenu policija i vatrogasci

09

59

Teška nesreća u Banjaluci, više povrijeđenih

09

57

Piromani tokom noći zapalili šupu sa sijenom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner