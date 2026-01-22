Zemljotres prodrmao dio Srbije tokom noći

Tokom noći zemljotres jačine 2.4 stepena Rihtera pogodio je Šid, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama, potres se dogodio neposredno prije četiri ujutru nadomak samog grada, a na dubini od devet kilometara.

Na osnovu prezentovanih koordinata, epicentar je zabilježen kod jednog salaša prema graničnom prelazu "Tovarnik".

S obzirom na intenzitet zemljotresa, mala je vjerovatnoća da je načinio veću materijalnu štetu.