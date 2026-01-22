Zemljotres prodrmao dio Srbije tokom noći

Izvor:
Agencije
22.01.2026
08:31
Komentari:0
Tokom noći zemljotres jačine 2.4 stepena Rihtera pogodio je Šid, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.
Prema trenutno dostupnim informacijama, potres se dogodio neposredno prije četiri ujutru nadomak samog grada, a na dubini od devet kilometara.
Na osnovu prezentovanih koordinata, epicentar je zabilježen kod jednog salaša prema graničnom prelazu "Tovarnik".
S obzirom na intenzitet zemljotresa, mala je vjerovatnoća da je načinio veću materijalnu štetu.
