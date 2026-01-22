Logo
Zemljotres prodrmao dio Srbije tokom noći

Земљотрес продрмао дио Србије током ноћи
Foto: Printskrin/Jutjub

Tokom noći zemljotres jačine 2.4 stepena Rihtera pogodio je Šid, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama, potres se dogodio neposredno prije četiri ujutru nadomak samog grada, a na dubini od devet kilometara.

Трамп Давос

Svijet

Otkriveno šta bi Tramp mogao dobiti na Grenlandu

Na osnovu prezentovanih koordinata, epicentar je zabilježen kod jednog salaša prema graničnom prelazu "Tovarnik".

S obzirom na intenzitet zemljotresa, mala je vjerovatnoća da je načinio veću materijalnu štetu.

